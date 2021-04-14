Сезон аллергий наступил в московском регионе. Маски будут полезны вдвойне

В Москве из-за цветущих растений начался пыльцевой дождь. Резко зацвели орешник и ольха. Аллергикам на таком фоне могут помочь правила, продиктованные пандемией.

Ольха и орешник вступили в активную стадию опыления и вызвали пыльцевой дождь в Москве. Мониторинг пыльцы Allergotop зафиксировал высокий уровень аллергенов из-за повышенной концентрации пыльцевых зерен ольхи и орешника и появления первых пыльцевых зерен ивы.

Ольху можно встретить в Ново-Переделкине, Свиблове и округе Троицк. Она также растет в парках «Фили», «Царицыно», «Кузьминки-Люблино» и «Митино».

Орешник растет в районах Обручевский, Северный, а также в Измайловском, Царицынском и Воронцовском парках.

Кошмар аллергиков

С приходом весны и началом цветения жизнь аллергиков резко портится. Но иногда природа преподносит им неприятные сюрпризы в виде пыльцевого дождя. Это явление, которое происходит тогда, когда капли воды смешиваются с пыльцой, находящейся в воздухе. Частицы выпадают в осадок и покрывают тонким слоем предметы. Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил «360» что, если такой дождь прольется на человека, то пыльца окажется на открытых частях тела.

У человека будут не только респираторные синдромы, но и кожные проявления аллергии Владимир Болибок.

Характерные симптомы респираторной аллергии, по его словам, — это приступообразное чихание, зуд в носу и в глазах, который доходит до конъюнктивита. Главное — не перепутать это состояние с синдромами ОРВИ, при которой у человека сначала повышается температура, а потом появляется чихание.

В Москве и Подмосковье обычно растения цветут от двух до трех недель, но, как выяснилось, изменение климата может повлиять и на сроки опыления. По словам Владимира Болибока, многое также зависит от местности, в которой растут деревья и кустарники.

«На южных склонах растения зацветают и отцветают быстрее, а на северных — позже», — добавил Болибок.

Чтобы облегчить страдания, весной аллергики вовсю пьют лекарства, но пандемия коронавируса подарила им еще один способ защиты от пыльцы. По мнению Владимира Болибока, введение масочного режима прошлой весной показало, что маски отлично защищают дыхательные пути от попадания пыльцы. Врач ожидает, что аллергики будут следовать противоэпидемическим правилам на улице.

Аллерголог также посоветовал затягивать окна или форточки марлей, чтобы пыльца не проникла домой. После прихода домой аллергикам также следует принять душ и переодеться.

Даже после окончания цветения ольхи и орешника аллергикам нельзя расслабляться. По словам ученого-биолога Евгения Абизова, у некоторых могут начаться аллергические реакции на первоцветы или на злаки.

«У кого-то бывает аллергия на цветение одуванчиков, а это продолжается до выпадения первого снега», — добавил ученый.

По его словам, орешник и ольха, как правило, импортные, сажают их часто в старых районах.

Коронавирус и пыльца

Еще в начале марта группа ученых из нескольких стран нашла связь между распространением пыльцы и коронавирусом. Они пришли к выводу, что высокая концентрация частиц в воздухе может увеличить риск заражения инфекцией.

По мнению ученых, в период цветения организм реагирует на респираторные вирусы слабее. В некоторых случаях пыльца, влажность и температура могут увеличивать частоту заражения на 44%.

Российские специалисты настороженно отнеслись к выводам западных коллег. Они посчитали, что воспаление слизистой, вызванное аллергией, может позволить инфекции проникнуть в организм.