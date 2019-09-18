Насильнику после тюрьмы разрешили встречаться с проститутками. Но он пошел преследовать прохожих

Большая часть взрослой жизни австралийца Эдварда Уильяма Латимера прошла за решеткой. Мужчина — сексуальный маньяк и рецидивист. Пару месяцев назад его освободили, а недавно снова поймали на охоте за женщинами. И отпустили.

Эдвард Уильям Латимер — житель города Перт и человек с богатым списком преступлений сексуального характера. В 1991 года мужчину приговорили к двум годам и трем месяцам заключения за сексуальные нападения на женщин. В 1996 году — к 5,5 года тюрьмы за жестокое изнасилование женщины на железнодорожной станции Перт.

В 2005 году его осудили за попытку изнасилования пьяного мужчины, уснувшего в парке Нортбирдж. Когда в 2014 году его выпустили под пятилетнее наблюдение при соблюдении ряда ограничений, Латимер сорвался и дважды приставал к женщинам. Пришлось вернуть его за решетку.

В июле 2019 года его отпустили под десятилетнее наблюдение, наложив 52 ограничения. Среди них: комендантский час, отсутствие алкоголя и порнографии и запрет на общение с проститутками без согласования с надзорными органами.

Последний пункт вызвал возмущение общественности. Ведь основной причиной освобождения рецидивиста стало обещание психиатра помочь Латимеру получить пособия, чтобы платить проституткам. С ними мужчине разрешили встречаться раз в месяц. Поэтому судья Верховного Суда Энтони Деррик решил, что ситуация управляема и риска для общества нет.

«Доступ к работникам секс-бизнеса сам по себе не решит вопроса о способности респондента управлять своими сексуальными потребностями. Но возможность вступить в регулярный, хотя и нечастый, сексуальный контакт должна служить дополнительным защитным фактором», — цитирует The Daily Mail слова Деррика.

Но уже в сентябре Латимера застукали в запрещенной для него «зоне отчуждения» в Нортбридже, приближающимся к женщинам. В распоряжении газеты оказалась запись, на которой видно, как рецидивист справляет нужду за многоквартирным домом в районе Северного моста, а затем идет к проходившим по улице женщинам. В этот момент мужчина попал в «зону отчуждения», и браслет на его лодыжке завибрировал.

Попадание в запретную зону нарушает политику пенитенциарной системы штата. Исправительное учреждение тут же связалось с Латимером — его попросили покинуть территорию, что мужчина и сделал. На следующий день, согласно протоколу, они известили о произошедшем полицию. Там начали собственную проверку, чтобы подготовить новое обвинение. А мужчину доставили в суд.

По словам судьи Тома Холла, опасения вызвал тот факт, что Латимер шесть минут оставался в зоне отчуждения. Тем не менее судья согласился выпустить его под залог, сообщила местная онлайн-газета WAtoday.

«Это было шесть минут, относительно короткая продолжительность, этому нет оправдания… Вы должны быть очень осторожны, мистер Латимер, любое другое нарушение с вашей стороны, и вы не получите залог», — сказал он.

Латимер в ответ пообещал выполнять условия освобождения. Судебное разбирательство по поводу его нахождения в запрещенной зоне назначили на 24 сентября.