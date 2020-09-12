Макгрегор строил из себя примерного семьянина. Но вот случаи, когда его обвиняли в сексуальном насилии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор ушел из ММА в июне 2020 года. Однако его имя продолжает мелькать в СМИ — правда, на этот раз в деле о возможном сексуальном насилии. Ирландского бойца уже очерняли подобными историями. Тем не менее все это время он представляет себя как примерного семьянина и отца двух маленьких детишек.

Эксгибиционизм

Жалобу на спортсмена подали 10 сентября. Судя по ней, ирландец причастен к попытке сексуального нападения и акту эксгибиционизма. На основании этого заявления спустя два дня бойца задержали на отдыхе на острове Корсика, теперь в отношении него проводятся слушания в полиции.

Представитель Макгрегора заявил, что тот решительно отрицает все обвинения в непристойном поведении. Ирландца допросили и освободили, добавил он.

Кто обвинил бойца, не известно. Детали происшествия пока тоже не приводятся.

Темное прошлое

И это уже не первый раз, когда в новости имя Макгрегора идет рука об руку с обвинениями в сексуальном насилии.

В декабре 2018 года в полицию обратилась девушка — имя ее не указано. Она обвинила спортсмена в применении к ней сексуального насилия в одном из отелей Дублина. После этого Макгрегора якобы задержали правоохранители, но вскоре отпустили из-за отсутствия каких-либо доказательств.

Октябрь 2019-го принес еще одно сообщение, что Макгрегор снова проходит по делу об изнасиловании. На этот раз деталей предоставили чуть больше. В новом эпизоде спортсмена заподозрили в изнасиловании 20-летней девушки на парковке рядом с одним из пабов Дублина. Представители бывшего участника UFC категорически отрицали подобную информацию. Менеджер бойца Оди Аттар заявил, что подобные подозрения появляются на волне повышенного внимания к спортсмену и объясняются, в частности, прошлыми ошибками ирландца.

Макгрегор попадал в новостные сводки не только из-за девушек. В январе 2019 года высказался бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи — вражду они затеяли еще с лета 2017-го после совместных спаррингов.

Мне начинает казаться, что у Конора есть какой-то нездоровый интерес ко мне. Понимаете, о чем я говорю?У меня складывается впечатление, что у Конора присутствует определенный интерес к моей персоне, и он пытается понять, можно ли получить от меня какую-то взаимность Пол Малиньяджи бывший чемпион мира по боксу.

А эта история из того же 2019 года не относится к сексуальному насилию, но упомянуть ее здесь тоже стоит. На этот раз британка Терри Мюррей заявила, что родила от Макгрегора дочь Клоду. Женщина даже потребовала официального теста на отцовство. «Мне не нужны его деньги, я просто хочу доказать, что Клода — его дочь», — объясняла она свои мотивы.

Папа двух малышей

В социальных сетях Макгрегор известен как примерный семьянин. С 2007 года он женат на Ди Девлин, с которой познакомился в обычном ночном клубе Ирландии. Они встретились, когда спортсмен еще не обрел такую известность и не заработал миллионы.

Супруги стали родителями 5 мая 2017 года. У пары родился сын, которого назвали в честь отца — Конором Джеком Макгрегором. В начале января 2019-го в семье на свет появился второй наследник.

Фотографиями с ребятами спортсмен делится в Instagram:

Ирландец как-то сказал, что добивался успеха в карьере ради достойного будущего детишек.