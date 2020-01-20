«Я для них просто животное»: обманом увезенная в Баку студентка рассказала о жизни с родными

Студентка красноярского Госуниверситета Севгия Исмаилова вернулась в Россию. Ранее мать обманом выманила ее в Баку, когда узнала, что у дочери отношения с девушкой. О том, как ей удалось вернуться и как ее приняли родные, Севгия рассказала «360».

В Азербайджан девушка решила поехать, чтобы навестить больную бабушку, которая, по словам матери, очень хотела видеть внучку. Кроме того, у девушки была сломана рука и ей требовалось сопровождение на международном рейсе. «Я согласилась и просто улетела с мамой в Азербайджан. А это был просто обман», — поделилась девушка.

Первые три дня все было хорошо, пока Севгия не спросила у матери, когда они возьмут билет домой. Новогодние праздники заканчивались, и нужен был прямой рейс до Красноярска. В ответ она услышала, что на учебу в Россию Севгия больше не вернется. После этого, вспоминает она, начался настоящий ад.

Три побега

«В меня плевали. Тетя, такая в теле женщина, давала мне пощечин. Если так ребенка ударить, то он сознание потеряет, а я таких отхватила 30 штук и просто валялась в крови», — вспоминает Севгия.

Родственники отобрали у девушки выписанные российским врачом антидепрессанты и транквилизаторы, при помощи которых Севгия справлялась с паническими атаками.

«Когда я три дня их не пила, у меня началась паническая атака, а все родственники просто собрались вокруг меня и говорили, что я наркоманка и у меня ломка», — подчеркнула девушка.

По ее словам, в семье не понимают, что у человека могут быть психологические проблемы. В итоге, рассказала Севгия, ей связали руки и ноги, чтобы она не могла сбежать. Но ей удалось сбежать два раза. Но каждый раз родственники находили ее, кидали в багажник автомобиля и увозили домой. Удачным был только третий побег.

Севгия обратилась в полицию Баку и написала заявление о потере документов. Из России к ней приехал юрист, который разрешил ситуацию, а российское азербайджанское сообщество помогло с билетом домой. Однако родственники устроили скандал и в полицейском отделении.

«Моя тетя истерила, плевала в меня. Говорила, что я никогда не стану счастливой. Она говорила, что найдет меня и Полину и убьет нас. Моя мать просто психовала и плакала», — вспомнила Севгия.

По ее словам, все слова родственников — это только манипуляция. «Дикий, животный хейт», — пояснила она. При этом девушка отметила, что обошлось без рукоприкладства, так как рядом были сотрудники полиции.

«Я для них животное»

Сейчас девушка говорит о том, что готова полностью прекратить все общение с родственниками.

«Я не понимаю, что я скажу им, что они скажут мне. Я для них животное. При этом это даже не оскорбление, а это так и есть. У них свое определенное мышление», — пояснила она и отметила, что исключение может сделать только для матери. При условии, что у нее получится наладить с ней искренний контакт. Но, по ее словам, пока сделать это невозможно.

Единственным человеком в семье, который встал на защиту девушки, был ее младший брат. 12-летний мальчик пытался остановить ее избиение, но в итоге сам получил удар по лицу от дяди.

«У меня в планах спасти своего брата, но пока у меня нет возможности ничего сделать, потому что мне сначала самой нужно встать на ноги. Я бы очень хотела, чтобы он был со мной», — заявила Севгия.

В настоящий момент она решает вопрос с учебой. Окончить Красноярский медицинский университет Севгия пока не может, так как не вернулась в город. Кроме того, она училась платно.

«Нужно думать, что делать. Один из крайних вариантов то, что я отчислюсь, перепоступлю заново на бюджет. Но учебу я точно планирую заканчивать», — отметила она.

В самом вузе заявили, что ни о каких проблемах своей студентки ничего не знают. При этом в МУ МВД «Красноярское» подтвердили получение заявления и объявили, что начали проверку информации.