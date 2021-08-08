Северный Кавказ вместо Альп и путешествия с риском. Как ковидный год изменил путешествия в горы

Охватившая мир в прошлом году пандемия коронавируса закрыла для альпинистов доступ к самым высоким горам мира. В марте 2020 года сначала Китай, а потом Непал запретили восходить на Эверест. Самая популярная вершина впервые оказалась без огромного количества спортсменов, желающих ее покорить. Так продолжалось целый год. Сегодня альпинисты отмечают свой праздник. В беседе с «360» они рассказали, какие горы остались доступны и куда удалось взойти во время пандемии.

Путешествие с рисками

Большинство альпинистов в самый разгар пандемии сидели дома, когда это требовалось. Границы были закрыты, поэтому попасть куда-либо было сложно. Находились и те, кто отправлялся в путешествия, но это было связано с большим риском. Об этом «360» рассказал исполнительный директор Федерации альпинизма России Роман Брык.

Он признался, что входил в число спортсменов, которые отправились в путешествие к горам. Свой маршрут он не рассказал.

«В самый разгар пандемии вряд ли кто-то тренировался. Скорее всего, все сидели дома все те месяцы, которые нужно было сидеть. Но находились люди, которые пытались путешествовать. В том числе и я лично. Но это было связано с большим риском», — поделился Роман Брык.

Альпинист пояснил, что ситуация с зарубежными поездками начала улучшаться в начале этого года. Доступны горы в Грузии, можно отправиться в США, если есть виза.

«Мои знакомые ездили, поднимались на Мак-Кинли в этом году, раньше она называлась Денали. Это высшая точка Северной Америки», — рассказал Роман. Он добавил, что были и неприятные ситуации. В частности, в Непале, куда очень любят ездить альпинисты.

«В мае многие группы уже в процессе прохождения маршрута вынуждены были в экстренном порядке улетать обратно, в свои города и страны. Власти Непала ввели жесткие ограничения и попросили всех туристов срочно покинуть страну», — рассказал альпинист.

Он подчеркнул, что сейчас Непал снова открыт и он планирует поехать туда осенью. Роман Брык посоветовал всегда смотреть на правила принимающей страны, чтобы случайно их не нарушить.

«Нужно смотреть на те требования, которые есть в данный момент в принимающей стране. Если требуется наличие вакцинации, то нужно ее делать. Или тест ПЦР, но я лично с этим не сталкивался», — добавил Роман.

Несмотря на то, что ближайшей осенью он собирается в Непал, часть времени альпинист провел на российских курортах. По его словам, количество желающих взойти на Эльбрус выросло в разы.

«Я сейчас наблюдаю огромное количество людей на Эльбрусе. Там очень много туристов. Раньше такого не было. Люди переориентировались на Россию. Это касается всех направлений: Камчатка, Алтай и вся Сибирь», — подчеркнул он и добавил, что количество путешественников внутри нашей страны ощутимо выросло.

Российские горы заменили Альпы

За время пандемии многие люди заинтересовались альпинизмом. Количество тех, кто стал учиться правильному восхождению в горы, значительно выросло, рассказал председатель Комитета спортивного альпинизма Александр Яковенко. Он отметил, что после закрытия границ многие решили поехать в горные районы. Особенно это было видно во Северному Кавказу.

«Началась хорошая практика. Люди начали понимать, что к серьезным восхождениям нужно готовиться. То есть не просто приехать на Эльбрус, а пройти подготовку. И к нам приехали люди, которые решили стать альпинистами. То есть не просто пойти в горы с гидом, а сами захотели узнать, как все это делается», — пояснил он.

По словам эксперта, по-настоящему ожила гора Белуха на Алтае, а также расположенные рядом с Байкалом горы. Альпинисты отправились в Крым и на Ключевую сопку на Камчатке. Огромным интересом стали пользоваться горные хребты на Дальнем Востоке.

«Акцент изменился. Если раньше много людей ехало в Турцию и Европу, то сейчас российские горы заменили швейцарские Альпы. Народ едет не за сервисом, а за экзотикой. За этой удаленностью, неприступностью и неисследованностью», — добавил он.

Александр Яковенко подчеркнул, что ситуация с коронавирусом осложнила путешествия. Но, по его мнению, шансы заразиться в горах намного ниже.

«Какой в горах коронавирус? Там самый чистый воздух, самые чистые места. Только если ты из города приехал. Но у альпинистов крепкий иммунитет», — заявил он. При этом эксперт признался, что действительно была история в Северной Осетии, где от ковида умер альпинист.

«Был у нас случай. Альпинист поехал в Северную Осетию. Увезли на скорой, умер в 74 года. Начались ковидные осложнения», — отметил он.

Альпинист признался, что вернулся в горы еще в мае прошлого года, когда был самый пик. По его словам, он был в горах Кабардино-Балкарии. Гостиницы его команде не нужны, так как все жили в палатках, еды было по минимуму, так как не работали рестораны. Но всю поездку согласовали с властями и регуляторами республики. За возможность тренироваться и работать Александр Яковенко благодарен до сих пор.