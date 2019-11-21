В Сенате Конгресса США обсуждают два варианта санкций в отношении «Северного потока — 2». Одни позволят заморозить проект более чем на год, другие — вовсе остановят его. Американский политолог Эндрю Корыбко рассказал «360», перейдут ли Штаты от слов к действиям и кто поможет РФ спасти газопровод.

«При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим создание трубопровода. В любом случае это беспроигрышная ситуация», — заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз на своем официальном сайте.

По его словам, Штаты либо введут рестрикции, предусмотренные уже действующим законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), либо примут соответствующий законопроект. Одним из авторов последнего и является Круз.

Летом его инициативу поддержал комитет по иностранным делам сената конгресса США. Теперь законопроект ждет одобрения полным составом верхней палаты конгресса. Чтобы документ вступил в силу, его также должна принять палата представителей и подписать глава США. И это вполне возможно сделать. В этом уверен политолог из США Эндрю Корыбко.

Законопроект могут принять, даже только ради символизма. Но отказ от применения каких-либо действительно серьезных санкций может дискредитировать США точно так же, как это произошло, когда Вашингтон отказался от действенных санкций в отношении Индии и Турции через CAATSA за покупку С-400 у России Эндрю Корыбко политолог.

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По словам собеседника «360», Круз понимает, что законопроект, если он будет принят и реализован на практике, может быть очень стратегически важен. Ведь он будет ориентирован на те немногие компании, которые занимаются газовой отраслью.

При этом «Северный поток — 2» имеет значение для национальной безопасности Германии. Поэтому за дальнейшим развитием действий будет весьма любопытно наблюдать, считает политолог.

«Существуют, конечно, механизмы уклонения от санкций, но они всегда обнаруживаются со временем. Так что фактически будущее „Северного потока — 2“ станет зависеть от того, будут ли коммерческие партнеры России в этой отрасли иметь политическую волю идти дальше, несмотря на санкционные угрозы США», — заключил Корыбко.

Германия уже начала принимать меры для защиты газопровода. Так бундестаг принял законопроект, который включает поправки, выводящие отрезок трубопровода «Северный поток — 2» из-под действия директивы Евросоюза. А партия «Альтернатива для Германии» (AfD) дебатирует по вопросу о «Северном потоке — 2». Политики хотят защитить от санкций США немецкие фирмы, имеющие отношение к газопроводу. Так Германия хочет обеспечить энергетическую безопасность не только себе, но и всей Европе.