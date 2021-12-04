Севастополь стал лидером по коллективному иммунитету. Помогли жесткие меры

Первым российским регионом, который достиг коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%, стал Севастополь. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, этот показатель в городе превысил 80,8%. При этом еще в октябре ситуация с распространением коронавируса в городе была сложной, что заставило власти пойти на ужесточение мер.

Максимальная защита от коронавируса

Коллективный иммунитет к коронавирусу рассчитывается по трем показателям: количеству людей, прошедших вакцинацию, зарегистрированных в официальных сводках переболевших, а также тех, кто перенес инфекцию, но не встал на учет. Последнюю категорию рассчитывают по специальной формуле.

Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин на аппаратном заседании правительства заявил, что для города плановый показатель для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета составляет 328 тысяч жителей.

В городе официально зарегистрировали 50 тысяч перенесших коронавирусную инфекцию. По данным на субботу, 4 декабря, полностью прошли вакцинацию 225 тысяч жителей города, еще 26 тысяч сделали первый укол препарата.

Останавливаться на этих показателях власти Севастополя не планируют. По словам Александра Кулагина, снижения темпов прививочной кампании в городе не будет.

«Мы будем максимально продолжать поддерживать темпы вакцинации, потому что есть всякие угрозы — например со стороны „омикрона“. И хотим, чтобы максимально иммунитет Севастополя был сформирован за счет прививок», — заявил Кулагин в беседе с ТАСС.

Результаты грамотной политики властей города оценили федеральные власти. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала Севастополь лидером по наращиванию коллективного иммунитета.

«У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%», — заявила вице-премьер на заседании правительства.

Она добавила, что высокие уровни коллективного иммунитета зафиксировали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Туве, Карелии и Чукотском автономном округе.

Голикова подчеркнула, что по общим показателям ситуация с распространением коронавируса в российских регионах остается непростой, поэтому темпы вакцинации населения нужно увеличивать как можно скорее.

Выход из кризиса

Ситуация с распространением коронавируса в Севастополе минувшей осенью была критической. Начиная с середины сентября количество случаев заражения непрерывно росло. Только за октябрь в городе ежедневно выявляли более 300 заболевших. Этот антирекордный показатель за месяц обновился 16 раз. При этом количество приходящих на прививку жителей Севастополя практически остановилось на показателе 150 тысяч человек. Для разрешения сложной ситуации власти пошли на ужесточение ограничений.

В середине октября в Севастополе ввели обязательную вакцинацию для сотрудников всех организаций и служб, которые работают с людьми. Сделать прививку обязали не менее 80% работников гостиничного сектора, автомобильного и морского пассажирского транспорта, общепита, предприятий туризма и торговли.

«Если работодатель не может убедить коллектив сделать прививку, то надо обеспечить тестирование раз в семь дней, за счет работника или компании», — заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Все общественные места города оставили доступными только для посетителей с QR-кодом о сделанной прививке или перенесенном заболевании. Также можно было показать отрицательный ПЦР-тест или справку об антителах.

«Допуск только для тех, кто продемонстрирует один из вариантов своей защищенности от ковида», — такое заявление сделал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Во время длинных осенних выходных жителям, которые не могли сделать прививку по медицинским показаниям рекомендовали не выходить из дома без особых причин.

В качестве дополнительных мер власти Севастополя закрыли город для непривитых туристов. С 30 октября для въезда и выезда из города на машине на специальных блокпостах необходимо было предъявлять документ о вакцинации, перенесенном заболевании или медицинском отводе от прививки.

По оценке Михаила Развозжаева, контрольные пункты позволили снизить туристический поток. Спустя три дня их закрыли.

По сравнению с показателями октября, эпидемическую ситуацию с коронавирусом в Севастополе удалось сгладить, но окончательно не решить. По данным на субботу, 4 декабря, в городе выявили 197 новых случаев заражения. Умерли шесть жителей с подтвержденной инфекцией. Выздоровели и выписались из больниц 106 жителей города.