«Севастополь» под санкциями. Подробности ареста российского судна в Сингапуре

Российское судно «Севастополь» арестовано за долг в размере миллиона долларов в Сингапуре. Другое судно того же владельца, «Партизан», задержали в Южной Корее. Причина — санкции США из-за подозрений в продаже нефтепродуктов КНДР. Пока на судне в Сингапуре есть еда и электричество, но сколько моряков продержат под арестом, непонятно.

Власти Сингапура арестовали попавший под санкции США российский пароход «Севастополь», зашедший в порт для ремонта вспомогательных двигателей. Как рассказал РИА «Новости» замгендиректора судовладельческой компании «Гудзон» Олег Аникин, причиной стал долг за стоянку. Позднее власти надеются добиться в суде разрешения на продажу «Севастополя».

«Обращались в сингапурские ремонтные компании. Но так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его, а кто соглашается, ставит неподъемный ценник. Пытались привезти ремонтников из России, но власти Сингапура не пустили их на борт под разными предлогами. В итоге за стоянку образовался долг и власти арестовали судно», — пояснил Аникин.

На борту «Севастополя» находятся 12 членов экипажа. По словам замгендиректора, у моряков есть провизия и электричество. Однако власти страны отказываются выпускать корабль из порта.

«Суд назначен на 17 декабря. Сингапур надеется, что суд отдаст ему судно, и тогда пароход может выйти из-под американских санкций, <…> его можно будет продать», — добавил Аникин.

Миллион из-за санкций

В посольстве России в Сингапуре «360» уточнили, что «Севастополь» прибыл в порт еще 27 февраля 2019 года и все это время находился там по распоряжению судовладельца. В итоге компания задолжала своему агенту Кingstаtе Маritimе Аgеnsу около миллиона долларов за разного рода услуги и портовые сборы. Не дождавшись денег, представители агента подали в суд, и 22 октября судно было арестовано.

«Находимся в тесном контакте с руководством ООО „СК Гудзон“ и сингапурскими властями с момента возникновения конфликтной ситуации. По всем поступившим в посольство обращениям членов экипажа судна и судовладельца было оперативно оказано содействие в рамках полномочий, определенных российским законодательством», — добавили в дипмиссии.

В беседе с ТАСС замдиректора «Гудзона» Валерий Улискин рассказал, что за время простоя экипаж несколько раз сменился. По его словам, судно оставили в порту после досмотра таможенниками груза. Возникли вопросы по содержимому контейнеров, но выйти на контакт с владельцами долго не удавалось. В настоящее время суммарный долг в рублевом эквиваленте составляет 61 миллион. Таких денег у компании нет, поэтому агент обратился в суд для продажи «Севастополя».

Подозрения США

Компания «Гудзон» попала под ограничения США в августе 2018 года за нарушение санкций против КНДР. Вместе с компанией Primorye Maritime Logistics Co Ltd. ее подозревают в поставках нефтепродуктов, импорт которых запретили Совбез ООН и американские власти. Под ограничения попали шесть судов компаний: грузовые «Севастополь», «Партизан», «Бэлла», «Богатырь», контейнеровоз «Нептун» и танкер «Патриот».

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В сентябре 2018 года «Севастополь» уже задерживали в южнокорейском порту Пусан. Представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский пояснял «Интерфаксу», что корабль был задержан агентом без объяснения причин, не дававшим разрешение на выход в рейс.

После этого в МИД РФ вызвали посла Южной Кореи У Юн Гына. Представители внешнеполитического ведомства потребовали «незамедлительно отменить запрет морских властей РК на выход указанного судна из порта», и «Севастополь» освободили.

Другое судно, «Партизан», находится в южнокорейском порту Пхохан. Оно не может выйти в море, так как никто не хочет продавать ему топливо. Экипаж уже находится в России. В трюмах судна остается примерно 100 тонн мазута, существует риск разлития топлива. Но из-за санкций продать «Партизан» не получается.