Сеть Telegram-каналов с видео Эдварда Била зарабатывает на аварии. Страдания людей им только на руку

Блогер Эдвард Бил вылетел на встречку и врезался в четыре автомобиля в центре Москвы. В результате пострадала женщина, оказавшаяся в реанимации. Пока молодой человек разбирается с полицией, Telegram-каналы под его именем активно набирают подписчиков. В мессенджере постят рекламу с предложением подзаработать, а на деле без гарантий просто собирают с людей деньги.

Днем 1 апреля Эдвард Бил ехал за рулем спортивной Audi по центру Москвы. На большой скорости блогер выскочил на встречку, где влетел в Volkswagen, которым управляла женщина. После этого автомобиль столкнулся еще с тремя машинами. Авария произошла на Новинском бульваре.

Пострадавшая в ДТП получила серьезные травмы и попала в реанимацию. Ее муж рассказал «360», что состояние супруги стабильно тяжелое, но без отрицательной динамики. По словам мужчины, после аварии ему никто еще не предлагал помощь.

Самого блогера допросили в УВД по Центральному административному округу столицы. Он признался, что был за рулем Audi. Также молодой человек рассказал, что в Москве живет с 14 лет и снимает на видео розыгрышами и социальные эксперименты.

После допроса Била задержали на 48 часов. Его отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Сейчас юноша находится в статусе подозреваемого. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Хронология постов

Пока Бил отвечал на вопросы полицейских, один из Telegram-каналов стал вывешивать рекламу от имени блогера. Группа набрала уже более 188 тысяч подписчиков.

Последний пост до аварии был опубликован 29 марта. В день ДТП на канале несколько часов было затишье. В 17:12, когда блогер был с полицейскими, появилось сообщение со ссылкой на якобы полное видео с места аварии. Но, подписавшись и перейдя по ссылке, пользователей ждала лишь отписка, что «скоро все будет».

При этом на другом канале с 48 тысячами подписчиков выложили пост с фото с места аварии. Автор сообщения заявил, что появившаяся в Сети информация о сбитой девушке является ложью. Он прикрепил ссылку с якобы доказательством своей невиновности. Однако видео там также не было. Позже пользователи увидели другое сообщение с предложением «поднять» денег.

Утром 2 апреля в первом Telegram-канале показали фрагмент интервью адвокатов Била. Под видео заявили, что еще больше информации можно узнать на другом канале. Перейдя по ссылке, подписчики оказывались в группе со ставками на спорт. Вместе с призывами вложить деньги авторы канала стали выкладывать фото и видео, связанные с аварией.

Всего в Telegram есть несколько каналов со ставками и предложениями заработать, на которые ведет одна основная группа. При этом авторы используют видео с блогером. В одном из роликов молодой человек лично просит перейти по ссылке на его страницу.

«Там будем встречаться с вами», — отмечает Бил.

Источник фото: телеканал «360»

Все опубликованные видео наводят на мысль, что блогер сотрудничает с теми, кто занимается ставками. В последнем выложенном ролике он заявляет, что 3 апреля сделает такое, что появится возможность каждый день разбивать машины.

Всем подписчикам предлагается написать менеджеру и скинуть деньги на банковский счет. При этом в сообщениях желающих подзаработать просят отправить как минимум 10 тысяч рублей. За эту сумму менеджер обещает, что утром человек сможет получить в несколько раз больше. В качестве гарантий подписчикам дают лишь отзывы и некую репутацию канала.

В группах действительно активно публикую отзывы от людей, которые якобы перевели деньги и смогли преумножить доход. Все это умело подогревают видео с Билом. Но сам блогер сейчас находится в изоляторе, а следователи продолжают выяснять все обстоятельства аварии.