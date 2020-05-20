Сестры Хачатурян обратились в ООН. За рубежом это считают идеальным решением

Плюсы обращения в ООН

«Решение обратиться в ООН верное. Сам знаю одного из докладчиков. Он, правда, отвечает за проблемы пыток, но активно взаимодействует с российскими властями. По его словам, они боятся влияния докладчиков ООН. Поэтому думаю, что защита поступила совершенно правильно, обратившись к докладчику Организаций Объединенных Наций», — заявил в разговоре с «360» британский юрист Александр Меркурис.

Он уверен, что такой подход укрепит позиции трех сестер в судебном процессе. Если докладчик ООН встанет на сторону девочек, а суд, например, приговорит их к 20–25 годам лишения свободы, то это будет очень серьезный прецедент. С ним сестры могут идти в Европейский суд по правам человека. Они имеют на это право, подчеркнул собеседник «360».

«Мы считаем, что такое освещение проблемы на международном уровне через спецдокладчика может правильно мотивировать наши органы в пользу того, что есть все-таки признаки необходимой обороны. И если они есть, то не нужно этого стесняться. Нужно прекращать уголовное дело, объясняя обвиняемым право на реабилитацию, и таким образом на международном уровне докладывать о результатах расследования», — заявил один из защитников Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

«Нужно судить вместе»

Сейчас дело Марии Хачатурян выделено в отдельное производство, но защита хочет добиться включения его в общее рассмотрение дела сестер. Меркурис солидарен с адвокатами девушек. Юрист называет разрыв дела «искусственным», подчеркивая, что девушки действовали вместе.

Их, безусловно, нужно судить вместе. Иначе невозможно полностью понять это дело. Запутавшись, можно вынести жестокий приговор. Разделение дел также ослабляет общественную поддержку и имеет политический подтекст. Ведь сложнее собрать толпу перед судом, когда идет не одно, а три заседания, да и проходить они могут в разных местах Александр Меркурис британский юрист.

Что было бы в Великобритании?

По словам Меркуриса, если бы это зависело от него лично, он не стал бы рассматривать дело сестер как дело об убийстве. Учитывая все обстоятельства, страх и опасность, которым они подвергались, есть веские причины не делать этого, считает собеседник «360».

Однако, согласно британскому закону, самооборона должна применяться с разумной силой, а также должна использоваться для защиты себя от немедленного нападения. Так что в данном случае доказать самооборону будет тяжело, считает юрист. Но есть и другие пути защиты.

«Можно сказать, что это была необходимая защита. То есть вы использовали разумную силу для предотвращения преступления, спасли себя от смерти. А преступлением может быть что-то, что продолжалось в течение длительного периода времени. Проблема, опять же, может заключаться в убеждении судебной системы в том, что на самом деле такое убийство является разумным применением силы», — добавил Меркурис.

Если бы в Великобритании их и признали виновными, то это мог быть длительный тюремный срок. Однако председательствующий судья, скорее всего, рекомендовал бы министру внутренних дел, который отвечает за вынесение приговора и регулирует вопросы тюрьмы, либо сократить, либо вовсе отменить приговор. Девушек обеспечили бы медицинской помощью и попытались бы каким-то образом вывести дело из системы уголовного правосудия.

«Другого способа защититься нет»

При этом собеседник подчеркнул, что вся ситуация порождает массу вопросов к российской системе защиты. «Система по всем фронтам подвела этих трех молодых женщин. Ведь такой шаг предполагает, что сестры сделали это, потому что были убеждены: другого способа защититься у них нет», — заметил юрист. В этом — большая проблема, считает Меркурис.

Сестер Хачатурян задержали в июле 2018 года. Девушки сами позвонили в полицию и заявили об убийстве собственного отца. По версии защиты, сестры убили мужчину в рамках необходимой самообороны после многолетних истязаний, побоев и сексуального насилия. Следственный комитет же возбудил дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».