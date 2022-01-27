В США два брата вместе с другом до смерти забили своего отчима. Они напали на него после того, как узнали, что мужчина домогался до их девятилетней сводной сестры. Теперь братьям грозит смертная казнь.

Что произошло?

Полиция задержала трех подростков по обвинению в убийстве. Речь идет о 18-летнем Алехандро Тревино, его брате 17-летнем Кристиане Тревино и их 18-летнем друге Хуане Эдуардо Мелендесе.

По сообщениям New York Post, братья узнали, что их 42-летний отчим Габриэль Кинтанильи домогался до своей девятилетней дочери, которая приходилась им сводной сестрой. Эта новость привела их в ярость, поэтому они пошли к нему домой и избили его.

Через некоторое время братья вернулись уже со своим другом Хуаном и вновь избили мужчину. На этом они не остановились и спустя время опять приехали за расправой. Они нашли избитого отчима, идущим по дороге в одиночестве. Тогда, по версии полиции, братья вместе с другом избили его до полусмерти кастетом, загрузили в кузов своего пикапа и через некоторое время выбросили в поле, где позже его тело и было найдено.

Кристиану и Хуану предъявили обвинения в убийстве, караемом смертной казнью, и нападении при отягчающих обстоятельствах. Алехандро предъявили обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах и участии в организованной преступной деятельности.

Парням грозит смертная казнь, потому что, поместив его в свой пикап, они совершили похищение. К тому же после того, как они избавились от тела, они украли часть вещей, принадлежащих убитому.

Полиция также не исключила возможность предъявления обвинений их матери. Над этим сейчас работает следствие.

«Это все еще часть открытого расследования, и это, безусловно, вопрос, который у нас возник. Почему нас не уведомили?» — заявили в органах.

О судьбе девятилетней девочки никакой информации не поступало.

Не первый раз

По мере следствия вскрылся еще один немаловажный факт. Как сообщил KRGV.com, их отчим уже обвинялся в сексуальных домогательствах по отношению к детям. Как объяснили в полиции, в 2019 году другая несовершеннолетняя девочка рассказала, что переживала домогательства со стороны Кинтанильи с 2014 по 2016 год.

После этого был выдан ордер на его арест, но полиция не смогла его найти. Он всячески скрывался от правосудия.

«В то время детективы отправились искать Кинтанилью и не смогли его найти. Они обыскали его последнее известное место жительства, они неоднократно посещали дом его матери. Очевидно, что он был неуловим и прятался от нас», — сказал начальник полиции Энди Харви.

Позже имя Кинтанильи было внесено в национальную базу данных, и с тех пор он был в бегах.

Дискуссия в сети

Ситуация вызвала самый настоящий ажиотаж в сети. Многие прониклись историей братьев и создали что-то вроде онлайн-кампании, чтобы помочь им и Мелендесу. Многие начали открывать петиции на Change.org. Одну из них направили губернатору Грегу Эбботту с просьбой освободить подростков и не позволить провести им остаток жизни в тюрьме за защиту своей сестры.

«Трое подростков в настоящее время находятся под стражей, и их залог установлен на сумму более одного миллиона долларов за каждого. Если их признают виновными в убийстве, наказуемом смертной казнью, им грозит как минимум пожизненное заключение без права досрочного освобождения», — гласила петиция.

На момент написания текста ее подписали более 136 тысяч человек.

«Система подвела эту маленькую девочку, и эти маленькие дети сделали то, что не удалось сделать по закону. Они невиновны. Освободим их», — написала женщина по имени Бренда в комментариях под петицией.

Еще одна петиция с таким же требованием собрала почти 30 тысяч подписей.

«Мы не позволим вам убить их, когда у него не было никаких сожалений по поводу маленькой девочки, подверженной сексуальным домогательствам. Мы будем услышаны», — заявили авторы петиции.

В комментариях некоторые сторонники братьев писали, что поступили бы на их месте так же. Многие пользователи Twitter обвинили систему в этом преступлении. Если бы отчима задержали еще после первого заявления в полицию, то до этого бы не дошло. Другие благодарили парней не только за то, что они спасли свою сестру от лап насильника, но и убедились в том, что больше никто не пострадает от его рук.

На просторах российского интернета эта история сразу вызвала аналогию с делом сестер Хачатурян. Все те же отчаявшиеся подростки, насильник-отец и чувство бессилия. Однако так кажется лишь с первого взгляда. В случае с сестрами речь идет о самообороне, поскольку они были прямыми жертвами действий отца. Следовательно то, что они сделали, было актом защиты. В случае с мальчиками речь идет о прямом нападении, поскольку они не страдали от действий отчима. Сестры не скрывали свое преступление и сразу позвонили в полицию, а парни попытались скрыть убийство, выбросив тело в поле.

Единственное на чем можно было бы попробовать подвязать истории — это провал системы. Девочки говорили о том, что не могли пойти в полицию, поскольку у их отца там были связи, и им было бы только хуже. Мальчики, если знали о предыдущих обвинениях и безнаказанности действий отчима, возможно веру в правоохранительные органы тоже потеряли. Однако какой бы не была их мотивация, факт остается фактом — они убили человека, и оправдательный приговор здесь маловероятен. Даже если тот, кого они убили, был монстром.