Сестру братьев Запашных уволили из-за жестокого обращения с животными. Ее могли оговорить?

Сестру братьев Запашных и ее сына уволили из Омского цирка. Причины — прогулы и жестокое обращение с животными. Однако не все коллеги артистки верят, что такое возможно в семье Запашных.

Факты жестокого обращения с животными с участием заслуженной артистки РФ, дрессировщицы Марицы Запашной зафиксировали камеры. Теперь трудовые договоры с артисткой и ее сыном Даном расторгнуты. Животных, участвующих в их номерах, готовы оставить в цирке на полном довольствии госкомпании. Об увольнении Запашной и ее сына сообщили на сайте «Росгосцирка».

«Никаких объяснений по выявленным фактам прогулов артисты Марица и Дан Запашные не предоставили. А в ходе работы комиссии ФКП „Росгосцирк“ Марица Запашная допустила рукоприкладство в отношении начальника отдела кадров и социального развития Наталии Шевченко», — пояснили в сообщении.

Шевченко уже обратилась в полицию, сообщили «Газете.ru» в пресс-службе организации. Конфликт произошел во время расторжения договора с дрессировщицей.

«Заявление о побоях было зарегистрировано еще 16 июля. Еще не прошло 10 дней, которые даются на рассмотрение. Но с учетом того, что Марица Вальтеровна на больничном, скорее всего, будет перенос срока ответа на обращение гражданки Шевченко на 30 дней», — заявила начальник отдела по связям с общественностью «Росгосцирка» Татьяна Соломина.

В пресс-службе организации подтвердили, что Запашная ударила Шевченко по голове и сбила ей очки с лица.

Жестокое обращение с животными в цирке — исключение из правил

Далеко не все, кто работает в цирке, жестоко обращаются с животными, заверил «360» дрессировщик, артист цирка в третьем поколении Борис Майхровский.

Я проработал всю жизнь в дрессуре. Был дрессировщиком морских животных, пингвинов, ластоногих, медведей. Животное дороже ребенка цирковому дрессировщику. 99,9% людей в цирке относятся именно так. Когда мы приезжали в другой город, я не знал, где моя дочь, что она кушала, но я должен был быть уверен, что у меня животные накормлены, все у них хорошо. Животные в цирке — это и кусок хлеба, и друзья, это все Борис Майхровский.

Собеседник назвал случай с сестрой Запашных исключением. Он уверен, что скептическое отношение к обращению к животным в цирке — веяние моды. А зоозащитникам посоветовал поехать защищать амурского тигра и других животных, которым часто очень непросто в естественной среде обитания.

«Что-то они (зоозащитники — прим. ред.) туда не суются. Они ходят все, защищают животных в цирках, где они чувствуют себя в тысячу раз лучше, чем в природе, и живут дольше в два или три раза», — отметил Майхровский.

Его коллега — дрессировщик обезьян, артист цирка на Цветном бульваре Азиз Аскарян — и вовсе не верит, что кто-то из семьи Запашных мог жестоко обращаться с животными.

«Я в эти слухи не верю. Знаю хорошо молодого дрессировщика Эдгарда Запашного, он очень деликатный, очень любящий, фанат своего дела. Я в это не верю. Долго наблюдал, как он создавал свой номер с любимыми животными», — пояснил собеседник.

А вот за судьбу цирка Аскарян очень переживает. По его словам, им сейчас руководят люди, которые не умеют это делать. Более того, не знают, как разговаривать с артистами — творческими и эмоциональными людьми.