«Съешьте и замолчите». Армянская молодежь облила здание посольства Украины в Ереване борщом

В акции участвовало молодежное крыло партии «Дашнакцутюн». Его возмутило заявление МИД Украины об артиллерийских обстрелах на армяно-азербайджанской границе, начавшихся 12 июля. В сообщении утверждалось, что Киев выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах.

«Мы, представители молодежи Армении, заявляем, что вы вбиваете клин в отношениях между Арменией и Украиной. Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы, но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ. Съешьте его и замолчите», — сказал представитель партии Гор Саркисян.

Что произошло на границе?

12 июля на границе Армении и Азербайджана вспыхнул самый масштабный с 2016 года вооруженный инцидент. По данным Еревана, группа солдат из Азербайджана на грузовике пыталась пересечь границу Армении. После предупредительных выстрелов азербайджанцы вернулись и начали обстрел.

Он продолжался два дня. Были жертвы с обеих сторон. 14 июля Армения и Азербайджан сообщили о прекращении огня, но через несколько часов обстрелы начались заново.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова быть посредником в урегулировании конфликта. ЕС, в свою очередь, призвал прекратить огонь и предложил подключить наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Это серьезное нарушение режима прекращения огня подчеркивает настоятельную необходимость возобновления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия», — говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

Ереван поплатился за поддержку Крыма?

В Ереване действительно недовольны позицией Украины. Кроме Киева, такое прямое заявление сделала лишь Турция и еще несколько организаций. Об этом в разговоре с «360» заявил научный сотрудник института Кавказа и армянский политолог Грант Микаэлян. По его словам, в армянской политической культуре такого рода акции скорее являются исключением, чем нормой.

«Могу вспомнить акцию перед консульством Венгрии в 2012 году. Тоже тема была карабахская. Вообще она эмоционально воспринимается. Но думаю, восприятие общества к этой акции скорее нейтральное. Есть у этой акции и сторонники, и противники, но в медийном поле Армении эта акция большого места не заняла», — заметил собеседник «360».

Он добавил, что отношения Украины и Армении и до этого были достаточно непростыми. С одной стороны, они имеют определенный потенциал и экономический, и с точки зрения исторических связей между народами. Но в политическом смысле разные события мешали развитию отношений.

Например, в резолюциях, осуждающих Россию за Крым, Армения голосовала против позиции, которой придерживалась Украина. Тогда это затрагивало интересы Киева. В какой-то степени нынешнюю позицию Украины можно считать ответом на реакцию Армении на Крым Грант Микаэлян армянский политолог.

Но в таком случае, считает политолог, можно вспомнить, что Киев голосовал против Еревана в резолюциях по Карабаху. Возможно на восприятие украинскими элитами Армении оказывает влияние то, что последняя — стратегический союзник России.

«Армения уже начинает отвечать. Влияет вопрос восприятия территориальной целостности и право на самоопределение. В этом смысле Армения и Украина —по разные стороны баррикад. Более того, играет роль и отношение к Москве — негативное на Украине и скорее позитивное в Армении. Думаю, это в определенной степени мешает тому, чтобы отношения Киева и Еревана сложились», — заключил Микаэлян.