Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов для параллельного импорта в Россию. Это значит, что эту продукцию можно ввозить в страну без разрешения правообладателя товарного знака. В перечень попали, например, иномарки, запчасти для них, техника Apple. При этом на стоимость продукции нововведение не повлияет, уверены экономисты, а производители вряд ли решатся перестать совсем сотрудничать с РФ, так как российский рынок обещает стать слишком привлекательным.

96 оттенков серого

В России согласовали список товаров из 96 пунктов. Продукцию из этого перечня можно будет ввозить в страну путем параллельного импорта. Речь идет о получении товаров, на которые нанесен какой-либо товарный знак, без разрешения правообладателя этого товарного знака. Такую продукцию часто называют товарами серого рынка.

Разрешение начинает действовать со дня его публикации. Оно затрагивает как товары, необходимые как для промышленности, так и продукцию для отдельных потребителей. Нововведение справедливо и для брендов, и для целых категорий товаров.

Что вошло в перечень?

Согласно приказу Минпромторга, в перечень вошло более 50 категорий. Туда попали средства гигиены, фармацевтика, косметика, шампуни, средства для маникюра и даже растения. Есть автомобильные комплектующие и запчасти. Например, Michelin. Также ввозить разрешено почти все западные марки авто. Речь идет о Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Toyota, Lexus, Suzuki, Volvo, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan, Land Rover, Chevrolet и многих других.

В этом же списке оказалась и техника Apple, Samsung, Canon, HP, Xerox, Toshiba, Dell, а также музыкальные инструменты, комплектующие к ним, звукозаписывающая и телеаппаратура, игровые приставки, оборудование для аэропортов. Ввоз одежды, головных уборов, обуви, тканей, меха и кожаных изделий разрешили без каких-либо ограничений касательно брендов.

Указанный список может изменяться — в зависимости от решений иностранных компаний о работе в России. Однако уже известно, что в перечень не вошли косметика и парфюмерия L’Oreal, Garnier, Yves Saint Laurent, Maybelline, NYX и других, а также шампуни Pantene и Head & Shoulders и зубные пасты Blend-a-Med и Oral-B.

Как формировали перечень товаров серого рынка

Для составления списка, скорее всего, опирались на таможенную статистику. Об этом «360» рассказал независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

«Записали вот все, все сверху донизу, так сказать. Отсортировали по объемам в порядке убывания и записали все, что было важным», — пояснил он.

Составленный список говорит о том, что России не хватает непродовольственных товаров, заявил кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов.

«Мы уже наладили продовольственную промышленность. Действительно, импорт продовольствия практически сведен к нулю: растительное масло, сливочное масло, мясо, колбасы, естественно, хлеб, рис, макароны — все что угодно мы делаем сами. <…> А если мы говорим о промтоварах (электроника, техника, машины), то здесь выяснилось, что производственные мощности России не в состоянии обеспечить российский рынок необходимым количеством товаров», — пояснил Качалов.

Тем временем на территории России ездит как минимум огромное количество иностранных авто, которые ломаются, которым нужны детали и гарантии. То же самое касается и другой техники. Для этого и нужен параллельный импорт.

Цене не поможет

Адамидов уверен, что переход на параллельный импорт никак не повлияет на стоимость товаров из перечня в России. Продавцы будут стараться «держать» цены.

«Уж извините за такое выражение, но рынок порешает. Ни каких-то существенных подорожаний, ни удешевлений не будет. Возможно, автомобили немножечко подешевеют, но это тоже не факт, потому что ажиотаж достаточно высокий был это время, и отложенный такой спрос на автомобили сформировался — вплоть до того, что очень многие люди отказались от покупки квартиры в связи с высокими ипотечными ставками. И у них вполне логичная следующая мысль — поменять автомобиль», — пояснил Адамидов.

Все это останется примерно на нынешнем уровне на ближайшие полгода, пока ситуация в экономике более или менее не стабилизируется. После этого, скорее всего, цены стабилизируются, возможно, стоимость некоторых товаров даже снизится, полагает независимый аналитик по вопросам экономики.

Что изменится в сфере гарантийного обслуживания

Пока неизвестно, как ситуация с серым рынком повлияет на обслуживание техники из перечня по гарантии. Ведь именно такой ситуации еще не было. Адамидов полагает, что для российских потребителей ничего не изменится.

«Но как это будет на практике… Авторизованные центры, наверное, этого не смогут сделать в рамках тех полномочий, Как работали раньше. В принципе, мы в девяностые, двухтысячные жили в такой ситуации — и как-то что-то ремонтировали. Наверное, придумают центры какие-нибудь», — пояснил Адамидов.

Качалов же уверен, что проблем с этим быть не должно, так как параллельный импорт — принцип, по которому успешно живут многие страны.

Привлекательно для Запада

Предсказать реакцию компаний, чья продукция вошла в перечень для параллельного импорта, пока также проблематично. По словам Адамидова, пока в мире не было рецессии, российский рынок казался иностранным компаниям не таким и большим.

«Можно попытаться поставить политику выше экономики и сказать, допустим: „Не будем вам возить, потому что вы себя неправильно ведете“. А если сейчас у нас будет нарастать рецессия, а сейчас происходит такая история, что уже, например, по вопросу европейских топ-менеджеров, они все ждут рецессию, и достаточно глубокую… Тогда российский рынок, если он сохранится по платежеспособности, на что есть основания, потому что на нефть и газ исправно валюту поставляют, он может стать более интересным», — пояснил Адамидов.

В таком случае зарубежные компании начнут закрывать глаза на некоторые расхождения в политике стран, потому что «выживать-то как-то надо будет».