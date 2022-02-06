Как не нарваться на машину с обременением. Найден способ уберечь россиян от «серых» сделок

Покупатели подержанных машин жалуются на случаи мошенничества с залоговыми автомобилями. На обращения уже обратили внимание в Госдуме. Но продажа залоговых машин не единственная проблема, с которой можно столкнуться на вторичном авторынке.

Вопрос о мошенничестве с залоговыми автомобилями поднял у себя в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что эта схема выглядит следующим образом: человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением — чаще всего банка. А нечестный продавец утаивает это. Если бывший владелец перестает выплачивать долг, то предмет залога могут конфисковать.

Володин обратил внимание, что сегодня установлен добровольный, а не обязательный для банков порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. Но в ПТС такие сведения не вносят и не передают в ГИБДД. Из-за этого автомобиль нельзя проверить при регистрации. То есть покупатель не всегда может знать, что приобретает машину, которую у него могут забрать. Деньги при этом ему никто не вернет.

«Чтобы избежать таких несправедливых ситуаций, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство», — заявил Володин.

Проверка на обременение

Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов в комментарии «360» объяснил, что покупатель может проверить, не находится ли машина, которую он хочет купить, под обременением. Сделать это несложно.

«Самое простое: заходите на государственный сайт реестра залогов (реестр-залогов.ру) и смотрите, когда банк подал сведения по данной машине, вбиваете VIN-номер и проверяете. По всем машинам там информация есть. Можно воспользоваться „Автокодом“, „Автоботом“, „Автотекой“. Там платно, но тоже можно проверить. <…> Рынок подержанных машин сейчас лихорадит, поэтому перестраховаться нужно», — сказал специалист.

Славнов отметил, что при продаже машины может пострадать не только покупатель, но и продавец. Такое может произойти, если человек, который купил у него машину, в течение 10 дней не поставит ее на учет, а потом продавцу могут начать приходить штрафы. В этом случае, по словам юриста, нужно самостоятельно приехать в регистрационное подразделение с договором купли-продажи и паспортом и принудительно снять автомобиль с учета.

Эксперт подчеркнул, что это важно сделать, потому что если впоследствии на машину вдруг наложат запрет регистрационных действий, то продавец уже не сможет снять ее с учета.

«Это бич нашего времени. Поэтому первые 10 дней после продажи проверяйте. Если не сняли с учета, снимайте принудительно сами. Встанет запрет [регистрационных действий] — ничего уже не сделаете, так будете получать штрафы», — сказал Славнов.

Обман по трейд-ин

Юрист добавил, что можно столкнуться с мошенниками и при обмене машины по трейд-ин.

«Нечестные продавцы берут машину в трейд-ин, но оформляют как договор купли-продажи, потом [оказывается], что машина у них зависла где-то, деньги не выдаются, и [они] говорят, что сумма пойдет в счет другого подержанного автомобиля», — пояснил он.

По его словам, такой деятельностью могут заниматься «серые» салоны, поэтому он посоветовал обращаться только к официальным дилерам и внимательно читать документы при сделке.

«Схем много. По трейд-ин есть порядка двух-трех схем. И, к сожалению, каждый месяц они мутируют. <…> По трейд-ин [обращайтесь] только к официальным дилерам, которые сначала покажут машину, которую вам продадут, а потом будут оформлять сделку по настоящему трейд-ин», — заключил Славнов.

От столкновения с мошенниками не застрахован никто, но способы не клюнуть на их удочку есть. И они несложные. Как минимум стоит выбирать проверенные салоны, знакомиться с отзывами об их работе, внимательно читать документы при подписании и не жалеть времени, чтобы проверить информацию о машине.