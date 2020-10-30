Серые кардиналы «Голоса». Кто решает судьбу конкурсантов популярного шоу

Но всем это напомнило историю с дочкой певицы Алсу, когда во время финального голосования зафиксировали накрутку голосов. Подобные ситуации происходят не только на российском телевидении.

Обман по-французки

Полуфинал третьего сезона «Голоса» во Франции закончился скандалом. По правилам, у каждого из наставников осталось только два претендента для выхода в финал. Каждый из них готовит собственное выступление. Решение, кто останется, а кто уйдет принимают зрители и наставник команды.

У французской исполнительницы Дженифер остались два исполнителя Манон Тринкье и Амир Хадад. Выступление девушки наставница оценила на большее количество баллов, чем молодого человека. Но зрители решили иначе и Амир прошел в финал.

На своей странице в Twitter Манон рассказала, что все зрительское голосование было подстроено. Она пояснила, что принимающий звонки колл-центр может выделить отдельную линию, куда будут постоянно поступать звонки за исполнителя достаточно долгое время.

После начала скандала в общении с журналистами девушка уточнила, что ее концертный директор предлагал ей найти 10 тысяч евро, чтобы гарантированно получить голоса.

«Я отказалась это сделать, потому что, если я хочу добиться успеха, то только с помощью моего таланта», — пояснила девушка. Позже бывший ведущий телеканала TF1, где транслируется «Голос», Бенджамин Кастальди подтвердил, что контроль за количеством звонков действительно есть.

Сбой техники

Система подсчета голосов телеканала M-Net из ЮАР не справилась с наплывом желающих проголосовать и сломалась. В итоге компания, которая отвечала за работу платформы просто сбросила половину голосов и подсчитала только то, что осталось. Так победителем назвали Ричарда Стиртона. Но на следующий день начался небывалый скандал.

Разъяренные зрители обрушились с критикой на телеканал, который в итоге признал, что не может точно назвать победителя из-за сбоя системы. Популярность шоу «Голос» сыграла с ним достаточно злую шутку.

Владельцы телеканала и руководство компании, отвечающей за сбор голосов пояснили, что ожидали сбой в системе SMS, а не во время звонков.

«Во время тестирования программа могла принимать до 36 тысяч звонков в секунду, но что-то пошло не так. Возможно это была техническая ошибка. При этом она началась сразу после запуска голосования. Некоторые просто не могли дозвониться на линию», — пояснили специалисты.

Восстановить результаты голосования по резервным копиям авторы программы тоже не смогли. В итоге они приняли решение не считать голоса, а провести новый сезон телешоу с новыми участниками.

«Невозможно сказать, сколько голосов получили и другие участники. На этой неделе мы также видели, что Ричард был номером один в iTunes, он был чрезвычайно популярен на протяжении всего конкурса, и мы могли просто догадаться. Как бы прошло голосование сегодня вечером, но, без точных данных мы не можем этого сказать», — заявила директор телеканала Лани Ломбард.

По итогам первого сезона шоу «Голос» в ЮАР победителя так и не выбрали. Во втором сезоне лучшим признали молодого певца Крейга Лукаса.

Жесткий контракт

Шоу «Голос» в США транслирует телеканал NBC. В распоряжении издания Daily News оказалась копия контракта, которую подписывают участники перед началом соревнований. Сам документ представляет собой кипу из 32 страниц. Когда журналисты показали контракт эксперту по правовым вопросам он громко ругался. По его словам, это аналог сдачи себя в настоящее рабство.

В частности, телеканал оставляет за собой право менять правила конкурса в любое время, исключать участников даже если за них проголосовало большинство зрителей, не учитывать данные системы голосования по продажам песен исполнителей в iTunes. Участников в любой момент могут отправить на медицинское или психологическое освидетельствование.

Издание напомнило, что в 2013 году из конкурса неожиданно вылетела любимица публики Джудит Хилл. Только через год продюсеры признали, что не стали учитывать несколько тысяч голосов, которые отдали за исполнительницу зрители в интернете и социальных сетях.