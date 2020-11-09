Война мастерских в Белгороде. Сервис по ремонту гаджетов чуть не попал на 5 млн за свою популярность

Белгородский сервис ремонта гаджетов Great Steve рассказал о том, что еще в начале пандемии получил претензию от Apple. Юридические представители компании-гиганта требовали убрать «яблочные» логотипы: один — с витрины и один — с сайта. Иначе требовали штраф до пяти миллионов.

Цена интеллектуальной собственности

Белгородский сервис по ремонту смартфонов и других устройств Grеаt Stеvе пользуется в городе популярностью — он работает с гаджетами разных фирм, в том числе и Apple. Весной у него появилось выгодное предложение: trade-in для iPhone по цене ремонта. То есть новое устройство можно было получить в несколько раз дешевле, если сдать старое, вышедшее из строя.

В авторизованном сервисном центре Apple такая услуга оказалась в несколько раз дороже, поэтому белгородцы, по словам главы Great Steve Евгения Колунова, чаще приходили к ним, а не к официальному дилеру.

Вскоре компании пришла жалоба от официального юридического представителя Apple в России AIS. В документе говорилось, что если Great Steve не уберет два логотипа Apple со свой витрины и с сайта, то компании грозит иск за нарушение права на интеллектуальную собственность.

«В тот момент, когда все говорили о поддержке бизнеса, нам приходит письмо от компании AIS, которая является юридическим представителем Аррlе, с претензией — разместили логотипы, штраф до пяти миллионов грозит. Я это очень остро воспринял, сразу узнал, что получили такое в городе только мы», — рассказал Колунов «360».

Сам Колунов уверен, что претензия в их адрес — дело рук местного авторизованного сервисного центра Apple, хотя прямых доказательств этому нет. Дело в том, что Great Steve не только оказались популярнее у покупателей, но и отказались сотрудничать с белгородским официальным дилером — тот слишком долго выполнял заказы. Были, по словам Колунова, и такие случаи, когда официальный сервисный центр не исполнял свои обязательства, поэтому фирма решила сотрудничать с другими поставщиками.

Реальное нарушение

По словам члена московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры», эксперта в области авторского права и интеллектуальной собственности Евгения Розенблата, использование логотипа компании без специального разрешения является нарушением авторского права.

«Использование — это размещение на сайте, на вывеске, еще где-то. Если это не прописано в лицензионном соглашении, то это незаконно. Если договора нет, а товарный знак используется, то претензия имеет место», — уверен он.

Компания может подать в суд. Указанный размер штрафа — пять миллионов — верхний порог компенсации для дел такого порядка. Российские суды имеют достаточно обширную практику, так что компании пришлось бы заплатить. Но до суда дело не дошло — в Great Steve оперативно ликвидировали нарушения.

Не первый раз

Колунов заявил «360», что компания Great Steve благодаря этой истории стала чуть более юридически грамотной и больше подобных ошибок не совершит. Больше того, клиенты все равно продолжают выбирать их.

Но и реклама у них тоже есть. Один из роликов был вдохновлен другим непростым случаем из биографии компании. Когда офис Great Steve открыли в Алматы, их пытались ограбить три раза — только за первый месяц работы. В первый раз злоумышленнику удалось взломать замок, но дверь не открылась. Тогда сотрудники заменили реальные гаджеты на витрине на муляжи.

Спустя несколько дней другой грабитель все же пробрался в их магазин — украл коробки с муляжами и около 15 тысяч тенге (примерно 2,5 тысячи рублей) из кассы. Полиция заводить дело не стала, так как сочла ущерб слишком маленьким. Третий взлом тоже оказался неудачным для преступников — снова не открылась дверь. Уже после этого в Great Steve поставили металлические жалюзи на свой магазин — и покушения прекратились.

Причем сервисный центр находится в самом центре Алматы, на одной из главных улиц. А по соседству с ним — магазины Hugo Boss и Rolex. После попыток ограбления Great Steve решил сделать рекламный ролик в стиле главной компьютерной игры об ограблениях GTA.

Сейчас у Great Steve все благополучно — планируется открытие офисов в 16 крупных городах России.