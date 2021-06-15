Сертификаты о вакцинации против COVID-19 ушли на черный рынок. Покупатели рискуют свободой и здоровьем

Рост заражения коронавирусом в России привел к новым ограничениям. Пока одни соблюдают все предписанные меры и делают прививки, другие предпочитают сертификат о вакцинации просто купить. Но стоит ли виртуальная прививка реальных последствий такого решения?

Рынок нелегальных услуг в стране, к сожалению, никуда не делся. И в последнее время спросом пользуются как раз поддельные документы, подтверждающие наличие прививки против SARS-CoV-2.

Услужливые нелегалы

Продавцы обещают клиентам сделать «все официально». То есть на руки человек получит не только бумагу о вакцинации: данные якобы вносят в единую базу и делают привязку к аккаунту на «Госуслугах».

Вопросы, как выяснил «360», желающим приобрести лжесертификат, задают примерно одни и те же. Спрашивают, из какого человек города, номер его медицинского полиса и место регистрации. Некоторые просят указать даты первой и второй прививки, услужливо напоминая, какой между ними должен быть интервал. Для доставки обычно нужен телефон или адрес, если поддельный документ вышлют по почте.

«Идти никуда не нужно. Паспорт вакцинируемого с QR-кодом и печатями о том, что вы сделали две прививки. Плюс сертификат, который вносится в реестр и предоставляется в электронном варианте, также имеет QR-код. По срокам: сутки с момента оформления заказа», — перечислил все необходимое один из продавцов, уверив, что документ будет «отображаться в реестре госуслуг с привязкой к личному кабинету».

Чтобы покупатель не боялся, что документы ему просто «нарисуют», можно попросить снять сертификат на видео.

Цены за такое удовольствие разные — от двух до четырех тысяч рублей. Кто-то требует полную оплату сразу, кому-то нужна предоплата в 50%. Далее «в течение часа» или «пары дней» заказ формируют и передают в доставку либо оформляют «строго почтой».

Год тюрьмы за подделку

Юрист Сергей Афанасьев в беседе с «360» напомнил, что приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации противозаконно.

«Действия попадают под часть 3 уголовной статьи 327 о незаконном приобретении или использовании заведомо поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года», — подчеркнул он.

Факт нелегальной продажи сертификатов о вакцинации попросили проверить Генпрокуратуру и МВД. Запрос в оба ведомства послал депутат Госдумы Александр Хинштейн, рассказав об этом в своем Telegram-канале.

«Учитывая фиксируемый рост числа заразившихся COVID-19 в июне текущего года, а также недостаточные темпы вакцинации в стране, развитие черного рынка поддельных сертификатов о вакцинации и занесение информации о вакцинации в федеральный реестр вакцинированных приобретает характер угрозы государственным интересам и безопасности граждан РФ», — подчеркнул парламентарий.

Следует помнить, что поддельный документ не защитит от COVID-19 и всех его штаммов. В Москве, например, прирост больных может быть связан с появлением особой мутации. Медики не исключают и распространения индийского штамма. Единственным способом обезопасить себя является прививка.