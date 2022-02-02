Сертификаты о вакцинации подростков начали продавать. Бесполезная подделка приведет к уголовке

Продающие поддельные сертификаты о вакцинации и QR-коды мошенники расширили свой ассортимент. Теперь они предлагают россиянам купить детям документы о сделанных прививках от коронавируса. Но сертификаты для несовершеннолетних не нужны. Вакцинация подростков добровольная и спасает от тяжелого течения болезни. А покупка поддельного сертификата может привести к уголовному делу.

Активизация мошенников

О новой активизации мошенников сообщили специалисты компании Group-IB. Они сообщили, что за последние две недели количество предложений о покупке сертификатов о вакцинации, документов переболевших и результатов ПЦР-тестов увеличилось до 13 тысяч.

Покупателей злоумышленники ищут в социальных сетях, Telegram-каналах и на теневых форумах.

«Из нового, что появилось на подпольном рынке, — это предложения о продаже якобы официальных сертификатов о вакцинации для детей вакциной „Спутник М“. Их стоимость начинается от семи тысяч рублей», — привел слова ведущего аналитика департамента Group-IB Евгения Егорова ТАСС.

Остальные расценки варьируются от 14 990 рублей за сертификат переболевшего до 990 рублей за поддельный ПЦР-тест. Продавцы утверждают, что все данные вносятся в общий реестр. Продажа сертификатов, а также их покупка может привести к неприятным последствиям.

Сертификат о вакцинации получил статус документа 8 ноября 2021 года, после того как Министерство здравоохранения утвердило его форму. Теперь за его подделку или покупку фейкового документа могут завести уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса России.

Максимальное наказание за подделку и продажу составляет до двух лет лишения свободы, а за покупку — лишение свободы до одного года.

Но кроме самого наказания есть большой риск, что заражение коронавирусом приведет к тяжелому течению инфекции.

Группы риска

После прихода в Россию штамма «омикрон» ежедневный прирост новых случаев заражения уже несколько дней превышает 100 тысяч. По данным на среду, 2 февраля, в целом по стране инфекция подтвердилась у 141 883 человек против 125 836 днем ранее. Растет и число госпитализированных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что самый большой рост заражений показали две возрастные группы: работающие люди от 30 до 49 лет и подростки 15−18 лет. Меньше всего заражаются сейчас пенсионеры.

Попова пояснила, что обе группы риска, которые она назвала, имеют максимальное количество контактов, но при этом никак не стараются себя защитить хотя бы при помощи масок. Она отметила, что перед возбудителем сейчас есть выбор: поразить взрослого человека, который привился или переболел, или непривитого ребенка. Естественно, коронавирус поражает детей, которые пока не имеют никакой защиты.

«Это естественный ход эволюции вируса. Это, в принципе, никто и не скрывал, мы это предполагали», — заявила глава Роспотребнадзора в интервью РИА «Новости».

Тот факт, что коронавирус поражает детей, подтвердила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева. По ее словам, на прошлой неделе количество подтвержденной инфекции у детей и подростков в городе выросло на 210%.

«Что касается детей от нуля до 17 лет, на четвертой календарной неделе по сравнению с третьей у нас заболеваемость увеличилась на 210,5%. Если на третьей неделе у нас заболели чуть более восьми тысяч детей, то на четвертой неделе — это более 25 тысяч», — заявила она.

По данным оперативного штаба, ситуация в Санкт-Петербурге остается непростой. В среду, 2 февраля, в городе выявили 19 234 случая против на 13 619 днем ранее.

Добровольная вакцинация

Российским подросткам от 12 до 17 лет доступна бесплатная вакцинация препаратом «Спутник М». Его уже начали поставлять во все регионы страны. В процедуре врачи могут отказать, если у ребенка в последние две недели были симптомы ОРВИ или ему уже ставили прививку за последние 30 дней.

Процедура полностью добровольная, хоть и включена в календарь прививок по эпидемическим показаниям. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Вакцинация носит исключительно добровольный характер: прививку будут делать только с письменного согласия одного из родителей или законного представителя. А старшие школьники 15−17 лет будут сами оформлять согласие на прививку», — пояснил чиновник.

Жители некоторых регионов испугались того, что в школах начали собирать списки детей для прохождения вакцинации. Но это все связано с тем, что надо понимать, какие объемы препарата нужно поставить в тот или иной субъект. Окончательное решение о вакцинации ребенка принимают его родители либо он сам, если он старше 15 лет.

QR-код после вакцинации получат не все. Московские подростки, которые перенесли коронавирус или сделали прививку, найти электронный пропуск могут в приложении «ЕМИАС.ИНФО» или взять в инфоматах поликлиники. Подростки старше 14 лет могут зарегистрироваться на госуслугах и найти свой QR-код там.

Их ровесникам из Санкт-Петербурга повезло меньше. В Северной столице электронные пропуска выдают только с 18 лет. До 13 февраля детям и подросткам запрещено посещать непродовольственные магазины, кафе и рестораны, куда пройти можно только по QR-коду.