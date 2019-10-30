Серо-полосатая мораль: почему новая Call of Duty вызвала скандал в России

О новой части Call of Duty пишут статьи и снимают сюжеты на федеральных каналах. Почему российские геймеры приняли ребут Modern Warfare в штыки, хотя прошлые части игры были не менее русофобскими? Разбирается колумнист «360».

No American

В ночном лесу тихо, лунные дорожки чертят серебристые линии света между горбатыми силуэтами елей. А между лунных дорожек неслышно движутся тени вооруженных людей. Это элитное подразделение русских спецназовцев: сборный отряд офицеров, в котором нет случайных людей, только самые выносливые и закаленные бойцы. В руках у них компактные штурмовые винтовки с лазерными прицелами и глушителями, на лицах — облегающие очки ночного видения.

Вдруг в из темноты проступают смутные очертание крыш — это главная цель отряда, объект ВПК, находящийся в введении генерала армии США Джонсона. Его охраняют наемники без опознавательных знаков, но глава русской группы, капитан Ценников предупреждает: согласно свежим разведданным, это морские котики под прикрытием.

Прямой боевой контакт с ними может повлечь серьезные проблемы на международном уровне, вот только другого выхода нет — завод стал целью секретной операции по очень серьезной причине: хранимые там запасы оружия и отравляющего газа в скором времени передадут дружественным боевикам в Шмякистане для проведения акций устрашения против мирного населения.

Делать нечего, приходится вызвать на вражескую базу авиаудар — наши самолеты атакуют врага с высоты 10 тысяч метров, обрушивая на завод мощнейшие заряды белого фосфора, прожигающего бетон словно картон и плавящего человеческую плоть словно масло. Вблизи картина не из приятных, но делать нечего — израненных наемников спецназовцы милосердно добивают, остатки сопротивления безжалостно подавляются шквальным огнем из всех стволов. Прошло всего 10 минут, а бывший американский завод уже наш.

Мы только что вместе прошли одну из миссий Call of Duty: Modern Warfare (CoD). Правда, в моем вольном пересказе и еще с одной небольшой условностью — я поменял местами героев и злодеев.

Главный враг

Перезапуск серии популярных шутеров CoD компании Activision вызвал споры. Авторы игры обещали показать «серую мораль войны», и вот как это выглядит: защитники западной демократии и их союзники воюют против орд до зубов вооруженных солдат-садистов российского генерала Баркова и банд террористов, возникших в результате вторжения генерала в мирный Урзыкстан (узнаваемая Сирия).

В российской версии провели косметический ремонт: противоречивые «Белые каски» стали зелеными, российские солдаты просто солдатами, а главный злодей генерал Барков существует в вакууме — он, видимо, однажды встал не с той ноги, собрал армию и по собственной воле вторгся в первое попавшееся государство на Ближнем Востоке. В конце он, конечно, будет кричать о связях с Москвой, на правда ли это, мы не узнаем.

Ряд российских телеканалов выпустили сюжеты с жесткой критикой игры, чем вызвали у геймеров смешанные чувства — во-первых, из-за наездов на самих геймеров, а во-вторых, неточностями в описании игрового процесса. Куда интереснее реакция простых игроков из России и других стран, закидавших CoD отрицательными оценками и негативными комментариями. Не менее важна позиция ряда известных блогеров, отказавшихся сотрудничать с Activision и записывать прохождения и обзоры.

Шутеров, в которых встречаются тривиальные, обидные или оскорбительные образы русских, более чем достаточно. И серия CoD здесь в первых рядах: начиная с первой Modern Warfare, где антагонистом был фанатичный русский националист и террорист Имран Захаев, создатели серии с удовольствием использовали виртуальных россиян как ходячие мишени.

Особо одиозной была Modern Warfare 2, в которой сделали целый уровень, где можно было расстреливать безоружных людей и представителей силовых структур России в столичном аэропорте. Расстреливали, опять же, русские националисты в рамках масштабной провокации. Уровень No Russian потряс даже видавших виды геймеров по всему миру — он отсутствует в российской версии и необязателен для прохождения в основной.

Однако предыдущие игры серии не вызывали такой солидарной реакции со стороны русскоязычного геймерского сообщества. Что же изменилось и почему мы больше не хотим быть главными врагами игрового мира?

Источник фото: Youtube

Фейк геймс

Исторически сложилось, что во многих американских играх и фильмах с «реалистичным» сюжетом есть два основных варианта противника — нацисты и русские. Причем если в первом случае речь всегда о вермахте, СС и других военных частях Третьего рейха, то в случае русских трактовка бывает крайне широкой: мафиози, коммунисты, имперцы (Iron Storm), националисты и просто российские солдаты.

Понимаете, какая подмена понятий? Если нацисты — это не все немцы, а узкая группа, объединенная по идеологическому признаку, то русские — это сначала русские, а потом уже бандиты или подчиненные Баркова. Объясняется такой подход очень просто: Германия уже давно союзник по НАТО, а страх перед русскими, было угасший после полувековой холодной войны, вновь культивируется влиятельными политиками из Демократической партии.

Справедливости ради надо подчеркнуть, что хотя бы в кино и сериалах русскоязычные персонажи бывают многогранными и интересными — достаточно вспомнить недавний «Чернобыль», где вообще все герои были выходцами из бывшего СССР. Именно в разительной разнице между «Чернобылем» и Modern Warfare кроется ответ на резко негативную реакцию нашего общества на эту игру.

Call оf Dutу упомянула атаку России на «шоссе смерти». Но в основе — военный просчет США Подробнее

Если 20 лет назад мы легко прощали западным сценаристам корявый русский язык и грубые ляпы, то сейчас у потребителя развился хороший вкус. Мы видели, что о России и смежных странах можно снимать без дикой клюквы и медведей с балалайками. А в CoD умудрились показать даже не балалайки, а пытающих и вешающих всех подряд «российских солдат» — образ, который западет многим юным геймерам сильнее пары строк из учебника (что бы там не было написано).

Возникает резонный вопрос: почему про русских такую игру делать можно, а про французов нельзя? А что, если взять мою идею и выпустить шутер про ультрапатриота генерала Джонсона, который поднял мятеж в Афганистане и командует армией из 10 тысяч морских пехотинцев, охочих до крови мирных жителей. Слабо, Activision?

Если у самих кишка тонка — учитесь у мастеров. Замечательный фильм «Скала» с Шоном Коннери и Николасом Кейджем запомнился многим благодаря оригинальному сюжету: отряд элитных диверсантов спецсил США захватывает смертельное оружие и поворачивает его против собственной страны.

А до тех пор мой совет незадачливым игроделам прост: попробуйте ради разнообразия не делать совсем уж вопиющих ошибок вроде приписывания России реальных действий американской армии в Ираке. Иначе, несмотря на качественную графику и геймплей, нашей оценкой таким играм всегда будет твердый ноль. Это, кстати, еще и оценка правдивости рассказов разработчиков CoD о «современной войне» и серой морали, на самом деле, окрашенной во вполне конкретные тона.

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