Серийный вор среди своих. Блогер лишился денег после тусовки в доме с тиктокерами-миллионниками в Москве

СМИ и Telegram-каналы сообщили, что TikTok-хаус в деревне Бачурино ограбили. Один из блогеров лишился нескольких десятков тысяч рублей, причем не исключено, что это сделал кто-то из его соседей. Владелица дома с мнением журналистов не согласна, потому что там регулярно что-то пропадает, но всегда находится.

В московском МВД подтвердили «360», что к ним 2 марта поступило сообщение от молодого человека 2000 года рождения из деревни Бачурино. Он рассказал, что «неустановленное лицо» украло у него 170 тысяч рублей из тумбочки. По этому факту полиция начала проверку.

О краже денег из дома ранее сообщил Telegram-канал Baza. Отмечалось, что помещение, откуда пропали деньги, — это TikTok-хаус, в котором живут некоторые известные тиктокеры-миллионники. В том числе там проживают младший брат Дани Милохина Илья, Кирилл Вольвачев и другие.

Канал сообщил, что как раз у Вольвачева, который 2000 года рождения, и украли средства в размере 165 тысяч рублей. Причем все жильцы дома знали, где лежат деньги тиктокера. По информации канала, это уже вторая кража у Вольвачева. Эти 165 тысяч пропали у молодого человека еще в середине февраля, но тогда он якобы не захотел идти в полицию, подумав, что сам решит проблему.

Однако спустя две недели деньги Вольвачеву никто не вернул, а 2 марта у него из тумбочки снова пропали сбережения. Как раз тогда он и пошел в полицию, речь шла о 170 тысячах рублей. Точно нельзя сказать, какую сумму украли у Вольвачева. Во время первой кражи могла пропасть только часть, а 2 марта — другая. Непонятно, нужно ли суммировать две шестизначные суммы, или 170 тысяч рублей — это общее количество украденных денег.

Baza отметила, что в момент, когда Вольвачев заполнял заявление в отделении полиции, из TikTok-хауса якобы уехал его организатор Дмитрий Орлов. Канал предположил, что «подозреваемый в краже, кажется, выдал сам себя».

Возвращение потерянного

Однако владелица TikTok-хауса Мария Погребняк в разговоре с «360» заявила, что никаких подозреваемых у нее или жильцов дома нет. По словам Погребняк, ребята разбираются сами, а данные о том, что у них есть какие-то подозреваемые, — ложь.

Никто не пострадал. Там ребята между собой сейчас разберутся. У нас все нормально. Много неправдивой информации: там фамилии начинают говорить, на кого мы думаем. Это не установлено, возможно, даже клевета. У них постоянно что-то теряется. Сама не понимаю, что происходит. Меня никуда не вызывали Мария Погребняк.

Кажется, тиктокеры ходят по лезвию. Если у Вольвачева просто украли деньги, которые он вернет посредством своих видео через непродолжительное время, то вот у одной девушки проблемы посерьезнее. Она разрушила собственную личную жизнь из-за чеснока.