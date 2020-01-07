Серийного насильника мужчин осудили в Великобритании. На его счету более 190 жертв

Охотник на мужчин

Рейнхард Синаг приехал в Великобританию из Индонезии ради учебы. Молодой человек вырос в обеспеченной семье и вполне мог позволить себе получить качественное образование. Более 10 лет он посещал различные курсы и даже работал над диссертацией. Окружающие даже представить не могли, что имеют дело с серийным насильником.

Источник фото: Greater Manchester Police

Синага действовал исключительно по утрам. Его квартира располагалась в клубном кластере Манчестера, так что найти своих жертв ему удавалось очень легко. Невысокий и худой азиат с милой улыбкой не вызывал опасения у подвыпивших молодых людей. В своих показаниях один рассказал, что новый знакомый пригласил его к себе, чтобы продолжить выпивать. Однако после первого же бокала жертвы Синаги теряли сознание. По версии полиции, насильник опаивал всех растворенным в алкоголе бутиратом, после чего насиловал и снимал на видео беспомощных мужчин.

Синага действовал с января 2015 по июнь 2017 года, когда его удалось поймать. Выйти на насильника удалось при помощи одной из его жертв. На 18-летнего игрока в регби не подействовал бутират, который Синага подмешал в его питье, и он пришел в себя до того, как над ним надругались. Сам пострадавший заявил, что проснулся в ванной со спущенными штанами, в тот момент, когда пригласивший его в гости владелец квартиры пытался навалиться на него сзади.

Источник фото: Greater Manchester Police

Юноша избил насильника так, что Синагу увезли в больницу. Молодого человека задержали полицейские. В ходе допроса он рассказал, что произошло на самом деле. Насильника выдал его смартфон, с которым он находился в госпитале. В памяти гаджета полиция обнаружила фото и видео с изнасилованиями мужчин. Правоохранители отправились на квартиру с обыском. На месте они обнаружили жесткий диск, на котором Синага хранил фотографии и видео с кадрами насилия над мужчинами. В качестве памятных сувениров Синага оставлял себе мобильные телефоны, часы или документы своих жертв. Все это он хранил в коробке около своей кровати. Но и после он не оставлял в покое своих жертв и продолжал следить за их жизнью в Facebook.

По версии следствия, жертвами насильника стали около 195 мужчин, из которых не удалось установить личности 70 человек. Тех же, кого удалось обнаружить страдали потерей памяти различной степени. Многие даже не догадывались что стали жертвой насилия со стороны доброжелательного азиата. Многие из пострадавших решили не афишировать того, что с ними произошло. Всего показания против насильника дали 48 человек.

Если версия следствия верна, то Синага стал лидером среди осужденных насильников по количеству жертв. Он опередил японца Джоджи Обару, который изнасиловал 150 женщин.

Расследование и суд

В полиции рассказали, что выйти на пострадавших от действий маньяка удалось только путем обработки фотографий и видео, снятых Синагой, сопоставления этих данных с камерами наблюдения. Всего следователям пришлось изучить более трех терабайтов информации. В некоторых роликах можно было увидеть, что Синага насильно удерживал мужчин, которые хоть и находились в бессознательном состоянии, но пытались оттолкнуть насильника. В полиции уточнили, что Синага принципиально зазывал к себе гетеросексуальных мужчин.

Чтобы найти пострадавших, детективы использовали ролики снятые маньяком и «трофеи», которые собрал Синага.

Источник фото: Greater Manchester Police

В ходе допроса знакомых Синаги удалось установить, что он хвастался своими сексуальными подвигами, правда не уточнял, что это были изнасилования. После первого нападения в 2015 году он заявил, что не получил поцелуй в новогоднюю ночь, но смог добиться секса в первый день наступившего года.

Несмотря на неопровержимые доказательства признавать себя виновным Синага не захотел. Ему предъявили обвинения по 159 пунктам: 136 фактов изнасилования, 13 случаев насилия сексуального характера, восемь попыток изнасилования и два нападения. С учетом того, что постоянно появлялись показания новых жертв насильник прошел через четыре суда присяжных. В своих показаниях Синага заявлял, что все съемки на видео — это только сексуальные игры, на которые соглашались пострадавшие. Якобы они изображали спящих, пока он занимался с ними сексом.

Однако его доводы судья не принял: на видео некоторые из жертв насильника действительно спали и храпели, некоторых рвало, а другие пусть и безуспешно, но пытались отбиваться. Только к четвертому судебному заседанию Синага признался, что большинство его жертв не давали согласия на секс.

В ходе судебного заседания судья неоднократно обращался к адвокату с вопросом, можно ли не показывать очередной видеоролик присяжным. Однако Синага настаивал на том, чтобы видео показали. По мнению многих присутствующих он наслаждался своей славой. В итоге суд приговорил его к пожизненному заключению. Но пострадавших от действий Синаги продолжают искать до сих пор.

Жертвы насильника

Несмотря на то, что Синагу осудили на пожизненный срок, многие из его жертв не оправились от случившегося до сих пор. Для следователей самым сложным было общаться с теми, кто не помнил, что с ними произошло из-за подмешанного бутирата.

«День, когда ко мне пришли полицейские останется со мной навсегда. Сначала я не понимал, зачем они хотят видеть меня. Но когда они мне рассказали, что я стал жертвой изнасилования и все это снято на камеру, я был просто опустошен», — поделился еще один британец.

Большое количество молодых людей, пострадавших от действий Синаги заявили, что впали в депрессию после того, как узнали о том, что с ними произошло на самом деле.

«Я хочу, чтобы Синага провел остаток своей жизни в тюрьме. Не только за то, что он сделал со мной, но и за то, что он сделал с другими парнями, и страдания и стресс, которые он причинил им», — заявил еще один пострадавший от действий насильника.

Все показания пострадавших зачитывались на суде. Согласно показаниям присутствовавших, все эти заявления Синага встречал с доброжелательной улыбкой. Такой же, с какой он заманивал к себе своих жертв.