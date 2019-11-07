Адвоката Сергея Учителя едва не убили в Кемерове. Его коллегия защищала фигурантов «угольного дела»

Покушение на убийство сопредседателя коллегии адвокатов «Регионсервис» Сергея Учителя произошло в Кемерове. Киллер выстрелил в грудь 43-летнего адвоката, когда тот выходил из здания коллегии в центре города вечером 6 ноября. После нападения Учителя госпитализировали.

Подозреваемого задержали охранник коллегии и полицейский, ставшие очевидцами покушения, пояснили в пресс-службе Следственного комитета. Киллером оказался 53-летний уроженец Находки, прилетевший в Кемерово якобы для поиска работы. В ближайшее время его возьмут под стражу.

Сотрудники ведомства уже выяснили, что мужчина несколько часов поджидал адвоката, а стрелял в него из пневматического или травматического пистолета, переделанного под боевые патроны.

Киллер напал на известного адвоката в центре Кемерова. Видео Подробнее

«Отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых версия заказного убийства. Следователи провели ряд обысков и осмотров, допросили более 10 очевидцев и свидетелей преступления», — добавили в СКР. В прокуратуре заявили, что поставили расследование дела на контроль.

Никто из коллег потерпевшего, передает ВГТРК ГТРК «Кузбасс», нападавшего не опознал. Сопредседатель Андрей Переладов, одним из первых пришедший на помощь, уверен, что это было именно покушение на убийство. Пуля прошла навылет. После госпитализации его поместили в реанимацию. 7 ноября, после совещания в областной администрации, губернатор Сергей Цивилев пояснил, что адвоката прооперировали и его состояние улучшилось.

«Состояние его хорошее он прооперирован. Угрозы жизни нет», — сказал Цивилев.

Дело шахты «Инской»

Киллер напал на известного адвоката в центре Кемерова. Видео Подробнее

Адвокат Сергей Учитель является одним из ведущих корпоративных юристов в сфере разрешения корпоративных споров. Специализировался на делах, связанных с банкротством, корпоративным правом, разного рода сделках, в том числе и земельных. Помимо практики, вел передачу «Учитель права» на телеканале РБК42.

Межрегиональная коллегия «Регион Сервис» — сибирская компания, ведущая сложные и резонансные уголовные дела. По сведениям издания «Сибирь.Реалии», адвокаты коллегии защищают фигурантов дела о вымогательстве контрольного пакета акций и имущества шахты «Разрез „Инской“». Как сообщал «Коммерсант», общая стоимость вымогаемого превысила 2,8 миллиарда рублей.

Начался суд над высокопоставленными кемеровскими чиновниками и экс‐начальником областного СК Подробнее

На скамье подсудимых оказались экс-заместители бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева — Александр Данильченко и Алексей Иванов. А еще экс-руководитель местного управления СКР Сергей Калинкин, бывший замруководителя отдела по расследованию особо важных дел Сергей Крюков, следователь Артемий Шевелев, предприниматель Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигор, а также экс-глава департамента административных органов региональной администрации Елена Троицкая. 1 ноября суд вынес им обвинительный приговор.

Произошло два вооруженных нападения на известных в Кузбассе граждан. Так, в ночь на 1 ноября около дома был убит экс-мэр города Киселевска Сергей Лаврентьев. Комментируя происшествия глава Кузбасса, Цивилев призвал силовиков усилить работу.

«Поступила целая волна обращений от граждан, которые не чувствуют своей защищенности в Кузбассе, и все обращаются с вопросами: „А у нас что, начался возврат в лихие девяностые годы?“ Мы с вами должны сделать все, чтобы жители Кузбасса чувствовали себя защищенными», — подчеркнул губернатор.