Россия и Украина делят Сергея Королева. Кто прав?

Россия и Украина второй день не могут поделить конструктора Сергея Королева. Сначала Киев обвинил российскую сторону в «воровстве» советского ученого. После этого Москва отшутилась, напомнив, что когда-то это вообще была одна страна. Историки же уверены, что, хотя Королев и родился в Житомире, знания он получил российские и советские, да и письма писал на русском языке.

12 января в официальном Тwittеr-аккаунте России напомнили о 114-летии со дня рождения Сергея Королева. При этом конструктора назвали советским ученым. В ответ на это украинская сторона заявила о воровстве, напомнив, где Королев родился и жил.

«Внимание, воровство! Гений ракетно-космической техники Сергей Королев, называвший себя украинцем, родился: Житомир; вырос: Нежин, Киев; учился: Одесса, Киев», — написали в Twitter-аккаунте Украины.

Также в твите добавили, что впоследствии ученый «был арестован и подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань». При этом около этих городов разместили эмодзи с флагом России.

Российская сторона ответила шутливым твитом: «Настоящий сигнал тревоги „Воровство“ или Украина начала дорожить советским наследием?»

Текст сопроводили анимацией из советского мультфильма «Жил-был пес...». В Тwittеr напомнили, что она взята «из московского мультфильма 1982 года». Ранее эта же гифка появилась в украинском аккаунте 31 декабря с текстом: «2021 похож на».

Не остался в стороне и президент Украины. Владимир Зеленский назвал Королева украинским ученым и пригласил Илона Маска на родину конструктора — в Житомир.

«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска на Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева», — написал Зеленский в Twitter.

Глава Украины сослался на твит основателя SpaceX, где Маск отметил, что Королев «был одним из самых лучших». При этом американец написал фамилию ученого и на украинском, и на русском языках.

Русские и советские знания

Королев родился в Житомире, а детство провел в Киеве, Нежине и Одессе. Учился будущий всемирно известный ученый в Киевском политехническом институте. В 1926 году он перевелся на третий курс аэромеханического отделения механического факультета Московского высшего технического училища (МВТУ, ныне Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана). С тех пор конструктор работал в Москве.

Однако все это время ученый поддерживал связь с Украиной, так как там жили его родственники. Об этом в разговоре с «360» рассказал историк отечественной космонавтики, коллекционер и старший научный сотрудник отдела научного комплектования фондов Мемориального музея космонавтики в Москве Виктор Таран.

Он был гражданином СССР. Если бы он сегодня жил и работал на Украине — да, полное право было бы называть его украинцем. Но поскольку он родился там, оканчивал учебу уже здесь… На мой взгляд, украинец или русский — это некорректно. Советский человек, все Виктор Таран.

Собеседник «360» добавил, что у него в коллекции есть письма Королева. Часть из них Таран передал музею. Эти письма были адресованы на Украину, в город Харьков.

«Они были написаны по-русски. Каких-то записей на украинском языке мне встречать не приходилось <…>. Так еще сложилось, копаю сейчас архив Натальи Сергеевны, которая Королева, дочка. Там много воспоминаний тех, кто его знал. Нигде нет ни слова, ни полслова — русский или украинец. Вообще эта тема не затрагивалась, потому что это было ни к чему. Был СССР, была совместная работа», — добавил коллекционер.

С этим согласен и военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, был СССР и была научная школа, в основе которой лежали достижения ученых многих национальностей.

«Она (школа — прим. ред.) складывалась, если говорить о воздухоплавании, где-то с конца XIX века. В начале XX века она уже созрела и начала серьезно формироваться с созданием СССР. Там начали появляться всякие институты и так далее, которые занимались вопросом воздухоплавания, а после — ракетостроением. В частности, этим занимался и Королев. Если, как говорят в Киеве, Королев — украинец, то знания он впитал русские и советские», — подчеркнул собеседник «360».

В первую очередь Королев — советский ученый. Однако сейчас Украина отрицает все советское. Значит, ученый стал российским, отметил Кнутов.

Мы от этого наследия не отказываемся. Мы берем из него лучшее. Худшее — осуждаем и не признаем. Но в общем мы достижениями СССР гордимся, в том числе эти достижения связаны с космонавтикой Юрий Кнутов.

Под руководством Королева в 1950–60-х годах в СССР создали первую межконтинентальную баллистическую ракету, запустили первый искусственный спутник Земли, отправили в космос первого человека, первая автоматическая станция достигла Луны и был впервые совершен выход человека в открытый космос.