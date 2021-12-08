Сергею Глазову 45 лет, он живет в Москве, но родился в Пензенской области. В прошедший вторник он собирал мебель для клиента, когда вдруг обнаружил, что в Сети его обвиняют в расстреле людей в столичном МФЦ.

«Из меня сделали ворошиловского стрелка»

После нападения на МФЦ на юго-востоке Москвы СМИ распространили снимок мужчины. По утверждениям журналистов, это был Сергей Глазов — стрелок, который хладнокровно убил двоих человек и ранил 10-летнюю девочку и троих взрослых. Однако вскоре выяснилось, что на фото невиновный человек.

Сергей Глазов оказался тезкой преступника, да к тому же еще и ровесником. Он рассказал «360», что тоже проживает в Москве. В тот день, 7 декабря, Глазов был на работе: он собирал мебель для заказчиков в Раменском и даже не подозревал, что стал так печально знаменит.

«Я работал. Сначала позвонили с работы, говорят: „Ты где сейчас находишься?“ — „На объекте, собираю мебель“. „В МФЦ сейчас не были?“ — спрашивают. Я говорю: „Нет“, — и дальше свою работу делаю. Потом позвонил сын: „Пап, ты там что?“ — „Работаю“, — отвечаю. Он говорит: „Тебя, наверное, взломали, закрывай свой аккаунт“», — рассказал Сергей Глазов о том, как начинался его кошмар.

Жене и снохе Глазова угрожали

Закрыв по совету сына аккаунт в соцсетях, он продолжил собирать мебель, но поработать снова не дали.

«Опять звонят — там, говорят, беда. Решил посмотреть, а из меня, оказывается, сделали ворошиловского стрелка. Это не очень хорошее ощущение», — отметил Глазов.

По его словам, даже его заказчица увидела снимок мастера в интернете и некоторое время поглядывала на него и на экран телефона. К счастью, она поняла, что Глазов просто физически бы не смог оказаться на месте стрельбы: он работал, практически не отлучаясь.

Ошибка, растиражированная многими СМИ, заставила переволновался не только Сергея Глазова, но его семью и близких. Телефон буквально разрывался от звонков.

«В семье плохо среагировали: у жены давление было, скорую вызывали. Конечно, она понимала, что это не я, но все равно волновалась. Друзья звонили, спрашивали: „Ты что там творишь?“. „Я тут работаю“, — говорю. С одной стороны, вроде бы до смешного доходит, а с другой, очень неприятно», — сказал Сергей Глазов.

В соцсетях его буквально засыпали проклятиями и угрозами, досталось от хейтеров и супруге Глазова, а также его снохе, которые были указаны в профиле как родственники. Он до сих пор даже за рулем личного автомобиля ездит в маске, чтобы лишний раз не показывать лицо.

«Неужели нельзя было позвонить?»

Сергей Глазов признался, что не уверен, что шумиха быстро утихнет, — многие могли просто запомнить его лицо из первых новостей о стрельбе в МФЦ и не обратить внимания на редкие сообщения о том, что растиражированные снимки были ошибкой. Хотя уже на следующий день почти все новости были отредактированы, некоторые сообщения о происшествии в МФЦ все еще иллюстрируются его фото.

«Тем более такие яркие фотографии взяли и те, где мы с женой. Почему ей лицо не закрывали? Одному сыну 26, а второй в армии. Если он вот так увидит мои фотографии, для него, думаю, это будет шок. Ему же не позвонить, все сообщения только по интернету», — сокрушался Сергей Глазов.

Он рассказал, что в соцсетях, откуда были взяты снимки, указан его телефон.

«Неужели нельзя было сначала позвонить? Зачем сразу выкладывать снимки? Ладно бы на одном каком-то канале, а так — по всему интернету! Хорошо, что стрелка поймали, а если бы нет? Я сейчас поеду, меня останавливает ГИБДД, и все — имя фамилия в паспорте те же, моя фотография везде. И закрыли бы до выяснения обстоятельств!» — отметил Глазов.

Он уточнил, что ему позвонила только одна журналистка и извинилась за ошибку, заверив, что ее издание удалило все фото. Пока Глазов не знает, что будет делать дальше после ошибки журналистов. Он сказал, что намерен для начала проконсультироваться с юристами. Накануне Глазов заявил, что ему страшно ходить по улице и что он намерен подать жалобу.

Стрельба в МФЦ

Нападение на МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы произошло во второй половине дня 7 декабря. Мужчина зашел в офис и начал стрелять из травматического оружия, переделанного в боевое, по людям. Его жертвами стали два человека, еще четверо пострадали. Среди раненых 10-летняя девочка.

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев задержал стрелка, не имея при себе оружия. Представителя МВД за это представили к награде. Подозреваемым оказался 45-летний Сергей Глазов. Telegram-канал Mash написал, что мужчина является бывшим армейским подполковником и пришел в МФЦ, чтобы получить паспорт.

По данным издания, с собой он пронес пистолет Glock-Т, который переделал под стрельбу самодельными патронами из гильз от боеприпасов для автомата АК-74, ремень с ножнами от ножа, газовый баллончик и не только. Кроме того, у Глазова при себе была крупная сумма денег.

Глазова уже допросили, следствие будет ходатайствовать о его аресте. В отношении подозреваемого открыли уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом», «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия». Расследование дела продолжается.