Из-за пандемии коронавируса отдохнуть за границей стало намного сложнее, однако любителей серфинга это не заставит отказаться от своего увлечения. Вместо солнечного Бали они седлают волны Ладожского озера и Японского моря — и даже минусовая температура их не остановит.

Спортсмены из Петербурга Игорь Щипан и Павел Копров не стали откладывать тренировки, несмотря на снег, ветер и январские морозы. При температуре воздуха ниже -10 градусов они надели гидрокостюмы, взяли серфы и отправились на Ладожское озеро.

Не испугались холодной погоды и непрофессиональные спортсмены. Однако лед на воде в Финском заливе внес свои коррективы, и покататься нормально жительнице Петербурга не удалось.

Не страшны морозы и серферам с острова Русский — они бесстрашно седлают волны Японского моря, вопреки сильному снегопаду и ледяной воде.

Не стали закрывать сезон и жители Крыма — несмотря на то, что на полуострове температура выше, чем Санкт-Петербурге, вода все равно очень холодная для купания, это чувствуется даже в гидрокостюме.

Холодная для купания вода Черного моря не остановила и некоторых любителей серфинга из Адлера.

«И холода и снег нам не помеха! Гребем, друзья, гребем!» — написал он.

Однако его подписчики отреагировали не так восторженно, и отметили, что подождут тепло, а пока покатаются не на серфе, а на велосипеде.

Морозы не помешали и жителям Калининграда.

«Одна из главных задач предпринимателя-быть в ресурсном состоянии. Поддерживать высокий уровень внутренней энергии. С выполнения этой задачи сегодня и начал новый рабочий год. Волны отличные! Снег вокруг дополнял антураж», — написал один из серферов под постом.