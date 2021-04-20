Серьезные последствия юмора. Краснодарцы создали шуточный аккаунт «Водоканала» и рискуют оказаться в суде

В Краснодаре устали бороться с местным поставщиком, который регулярно потчует горожан грязной водой из кранов. Теперь жители решили задействовать юмор и создали фиктивный аккаунт ведомства, где едко комментируют новости компании. «Водоканал» обвинил шутников в «цифровом экстремизме» и пообещал пожаловаться в правоохранительные органы. А вот чистой воды не пообещал.

Жители Краснодара создали фейковый аккаунт в соцсети и от лица «Водоканала» с юмором комментируют происходящее.

Как выяснилось, в «Краснодар Водоканале» на шутников обиделись, обвинили их в «цифровом экстремизме» и в том, что за всем скрывается банальная корысть. Организация также рассчитывает на то, что «правоохранительные органы Краснодара дадут соответствующую оценку действиям организаторов хейтерской кампании», сообщил «Подъем».

Что касается упреков в корысти, то они напрасны — у фейкового аккаунта всего 1651 подписчик и девять публикаций, при этом нет рекламы. Зато на главной странице указано: «Сатира/пародия».

Замкнутый круг

Жительница дома на улице Симиренко в Краснодаре сняла на видео эксперимент. Сначала она пустила воду из крана — та была достаточно прозрачной. Потом на кран надели обычную медицинскую маску и снова включили воду. Когда маску сняли, на ней остался слой темной вязкой жижи.

В частном секторе дела обстоят не лучше. Личные фильтры, которые ставят себе жители, приходится постоянно менять. Но и это лишь кратковременное и не слишком действенное спасение, которое, кстати, обходится недешево.

При этом борьба по правилам, с обращениями в соответствующие инстанции, ни к чему не приводит. Жалоба в управляющие компании на «Водоканал» отправляется в «Водоканал». А оттуда рапортуют, что у них все хорошо, результаты проб прилагаются.

Мэр обещал ремонт

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что основная часть воды в городе добывается из артезианской скважины и это продукт высокого качества. В случае необходимости осуществляется забор из Краснодарского водохранилища, написал сайт kp.ru. При этом мэр подтвердил, что обеспечение водоснабжения и водоотведения — зона ответственности краснодарского «Водоканала».

Заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов в разговоре с «360» заметил, что вода из Краснодарского водохранилища не очень хорошего качества.

Евгений Первышов же рассказал, что вода портится при прохождении через изношенные коммуникации. Уже прошла реконструкция на всех станциях подъема воды, идет программа модернизации. Недавно были завершены работы по замене сетей водопровода на улице Атарбекова, сообщается на сайте «Краснодар Водоканал».

Что грозит шутникам

Адвокат МКА «Аронов и партнеры» Евгений Розенблат сказал «360», что юмористам, создавшим аккаунт «Краснодар Водаканал», не грозит уголовная ответственность. Но если от их шуточных новостей организации, от имени которой они распространялись, был причинен какой-то ущерб либо репутационный вред, может наступить гражданско-правовая ответственность.

«А так как есть уточнение о шуточном характере аккаунта, то говорить о серьезной гражданско-правовой ответственности, мне кажется, вообще не приходится. Хотя, разумеется, могут быть некоторые нюансы», — уточнил адвокат.

Скорее всего, угроза обращения в правоохранительные органы лишь попытка прекратить деятельность шутников, выразил мнение Евгений Розенблат. Но если «Краснодар Водоканал» все же решится подавать иск о защите деловой репутации, ему придется довольно долго доказывать, что репутация действительно пострадала от шуток и как именно.

«Нужно будет проводить судебные экспертизы, которые помогут установить, как воспринимали эти шуточные объявления пользователи социальной сети. Если воспринимали достаточно серьезно и репутация пострадала, то могут потребовать опровержения и удаление постов», — сказал адвокат.