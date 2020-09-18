«Серьезная вода». Как военные и кавказцы получили уголовное дело за видео у святого источника

Молодые люди помыли обувь в святой воде, чем осквернили источник православного храма в Калининграде. После публикации видео разгорелся скандал, который вылился в уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Осквернители оказались уроженцами Кавказа и военнослужащими Балтфлота.

Снятое у источника видео появилось в Сети 14 сентября. В ролике группа молодых людей мыла ботинки святой водой в часовне в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» у калининградского храма Христа Спасителя. За кадром слышатся смех и язвительное замечание: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим».

Эти слова сразу же облетели СМИ, вызвав бурную реакцию в соцсетях из-за неуважения к чужой культуре и религии. Сначала появилась информация, что молодые люди — чеченцы. Их сразу же осудил председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев, отметив при этом, что парни не знали о значении источника.

«Я уверен, что ребята пожалели уже о случившемся. Уже были принесены извинения, поэтому в любом случае это, конечно, очень неправильно и неприятно, потому что мы всегда сами боролись с тем, чтобы ко всему, что касается религии, очень аккуратно относились», — заявил «360» Тапаев.

Участники видео, видимо, действительно испугались общественного резонанса. По крайней мере один из них извинился и пообещал, что больше такого не повторится.

«Так как мы очень плохо вели себя там, я очень хочу извиниться, больше такого не повторится. Просто я не думал, что это такая серьезная вода», — заверил Расул.

Чуть позже ряд источников опроверг информацию о чеченском происхождении героев ролика. По словам руководителя Духовного культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджана Кадимагомедова, на записи были уроженцы Дагестана.

«Полное отсутствие нравственности»

О национальной принадлежности молодых людей высказался и глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем сообщении он заявил, что на видео запечатлены вовсе не чеченцы. Но в данной ситуации это не имеет большого значения.

«Я считаю, что нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа. Это просто отдельно взятая личность», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, любой человек может совершить проступок по глупости. При этом в остальных случаях речь идет о нелюдях с полным отсутствием нравственности. Глава республики отметил, что участники скандала обязательно должны понести наказание в соответствии с законом.

Это событие не может оставить равнодушным никого из верующих. Произошедшее не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента Рамзан Кадыров глава Чеченской Республики.

В свою очередь, ветеран Чеченской войны и лидер движения «За Отечество!» Иван Отраковский опубликовал видеозапись, в которой сказал, что на видео попали дагестанские солдаты-срочники, покинувшие воинскую часть самовольно. Кроме того, ветеран призвал Следственный комитет наказать виновных в оскорблении чувств верующих и разжигании межнациональной розни.

В Калининградской епархии РПЦ заверили, что полиция занимается расследованием, более того, виновные уже задержаны. Представители епархии выразили надежду, что остальные участники видео тоже принесут свои извинения.

«Мы хотели бы, чтобы и остальные участники присоединились к извинениям, и надеемся, что они впредь будут уважительно относиться к культурным, религиозным и историческим ценностям, потому что такое поведение недопустимо», — отметили в пресс-службе епархии.

В самом храме на краны в источнике поставили заглушки. Открывать воду решили только по церковным праздникам.

Попали под статью

Мытье обуви святой водой вылилось не только в скандал, но и в уголовное дело. Молодых людей теперь ждут разборки со следователями из-за оскорбления чувств верующих.

«306-м военным следственным отделом по материалам УМВД по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих по признакам преступления, предусмотренного статьей „Оскорбление чувств верующих“», — привел ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

По этой статье грозит штраф, обязательные работы или же лишение свободы. При этом участники ролика оказались не просто дагестанцами, а военнослужащими Балтийского флота.

«Присутствующие на видеозаписи лица установлены. Ими оказались военнослужащие одной из воинских частей Балтийского флота», — сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Военная прокуратура тоже организовала проверку о соблюдении командованием воинской части закона о противодействии экстремизму.