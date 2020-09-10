«Народ остается без защиты». Сербия поставила военные учения с Россией и Белоруссией на паузу из-за давления

«В ближайшее время мы не станем участвовать в каких-либо учениях или военной деятельности ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, Китаем, Евросоюзом, ни с Востоком, ни с Западом», — заявил Вулин.

Он пояснил, что Сербия идет на такой шаг, чтобы сохранить свою позицию военно-нейтрального государства. По словам министра, это поможет «избежать или по крайней мере уменьшить последствия усиления нападок на нашу страну, нашу политику и экономику».

«От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и еще большего давления на нашу политику, на наш народ в Косово и Метохии и Республики Сербской отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией», — подчеркнул министр обороны. Он добавил, что это решение не касается участия государства в миротворческих операциях.

Зачем Сербии учения в Белоруссии?

Эти учения для Сербии очень важны, так как официально страна считается нейтральной, но находится в окружении НАТО. Особенно им нужны совместные учения с Россией, Белоруссией и другими союзниками, которые не входят в этот блок. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог из Сербии, сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич.

Очень нужны и важны эти учения даже с профессиональной точки для армейцев, потому что наша техника в основном полагается на советскую традицию и российскую технику. У нас вертолеты российские, ПВО и танки нашего производства делаются на основании советских и нынешних российских. Прежде всего, от запрета страдает сербский народ, который остается сейчас без защиты Стеван Гайич политолог.

По его словам, у Белграда есть учения с НАТО. По масштабам они даже больше, чем с Россией, Белоруссией и Китаем. Но в ближайшие шесть месяцев никакие учения не планировались, так что этот мораторий на все учения на самом деле направлен против России и Белоруссии.

«Думаю, Александр Вучич поэтому сегодня и звонил Владимиру Путину, чтобы попытаться отмазаться. Он постоянно делает все, что нужно Западу, а потом эмоции и любовь выражает в сторону России. Понимаете, мораторий как бы направлен против Белоруссии, но по факту Россия и Белоруссия рассматриваются как единый блок в плане учений», — добавил политолог.

В чьих интересах мораторий?

Сотрудник Института европейских исследований уверен, что причины отказа от учений кроются в личных интересах чиновников, а не в выгодных для государства шагах. По его словам, то, что мораторий ввели из-за давления ЕС, — это «полный бред». Союз не является военным. Собеседник «360» считает это требованием НАТО.

Не думаю, что это связано с каким-то давлением на государство. Скорее, речь идет о давлении лично на главу страны и лично на чиновников. На них есть столько компромата, что любой может их шантажировать. Возможно, Трамп поставил Вучича перед выбором. У Сербии же как у государства нет никаких причин вести себя тем образом, которым оно себя ведет Стеван Гайич политолог.

Собеседник «360» напомнил, что Александра Лукашенко очень тепло принимали в Сербии. Однако как только в НАТО решили поддержать протестующих в Белоруссии, Сербия присоединилась к декларации Евросоюза о Белоруссии и не признала победу действующего главы страны на выборах. При этом премьер-министр Сербии Ана Брнабич выразила надежду, что Александр Лукашенко «не затаит обиды» на руководство ее страны.

Вучич постоянно пытается сделать членам НАТО приятно. Если ЕС скажет наложить санкции на Белоруссию, то Сербия это сделает. Этого стоит ожидать Стеван Гайич политолог.

Расхождения в интересах страны и лично главы Сербии Гайич увидел и в отношении Белграда к Москве. По мнению собеседника «360», Вучич «все время обманывал Россию только ради своих интересов». При этом политик знал, что интересы сербского народа совпадают с российскими.

«Интересы его электората совпадают с российскими, поэтому он постоянно делал вид, что он лучший друг Путину. Мол, у него такие отличные отношения с российским руководством. Но это одна большая ложь», — заключил политолог.