Сентябрь окупит зябкий август. Чего ждать от погоды в московском регионе

Москвичи и жители Подмосковья столкнулись с неожиданным понижением температуры. На неделе станет еще холоднее, а по ночам температура будет и вовсе меньше 10 градусов. Однако небольшое похолодание в августе может компенсировать бабье лето в сентябре.

После недельной жары москвичи и жители Подмосковья столкнулись с понижением температуры. Синоптики даже пообещали кратковременные небольшие дожди в среду и четверг. Среда станет самым холодным днем на неделе в Подмосковье.

Ранее москвичей предупреждали о мешке полярного воздуха с температурой ниже многолетней нормы на три градуса.

Что ждать от конца августа

Выяснилось, что сетовать на ранние холода летом преждевременно. Главный специалист Метеобюро Москвы и метеоролог Татьяна Позднякова рассказала «360», что в период с конца августа по начало сентября всегда наблюдалось движение температуры.

Сегодня в утренние часы в Подмосковье температура понизилась до семи-восьми градусов <…>, но уже к 10:00 температура повысилась до +18 градусов Татьяна Позднякова.

Она отметила, что теперь жители Москвы и Подмосковья вряд ли будут наблюдать такие же теплые ночи, как раньше. По ее словам, даже температура 13–15 градусов выше нормы для конца августа.

Схожее мнение выразил и научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, температура сейчас только приближается к норме, которая обычно бывает в третьей декаде августа. Он также отметил, что на этой неделе сильно упадет ночная температура.

«В ближайшую ночь в Москве будет +8…+10 градусов, а по области — +6…+11 градусов. Аналогичная ситуация и в ночь на 25 августа: ночная температура в Москве будет +7…+9 градусов, а по области — +4...+9 градусов», — рассказал Вильфанд.

Это связано с тем, что изменился циркуляционный механизм. По словам специалиста, сейчас с севера поступают воздушные массы.

«Днем за счет малооблачной погоды солнце прогревает поверхность, передает это тепло в атмосферу, и температуры достаточно высокие, летние. А вот ночью при отсутствии облачного покрывала происходит интенсивное выхолаживание поверхности — и температура понижается», — объяснил Вильфанд.

Понижение температуры будет длиться всю неделю. Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков отметил, что во вторник и среду температура будет колебаться в диапазоне от +18 до +20 градусов, а в ночь со среды по четверг погода будет облачная. Тем не менее стоит ожидать совсем небольшое потепление.

«В конце недели — в пятницу, субботу, воскресенье — в атмосфере установится юго-западный ведущий поток, благодаря которому в центр европейской части будет поступать относительно теплый воздух, поэтому температура вновь немного повысится», — отметил специалист.

Когда бабье лето?

Роман Вильфанд напомнил, что представляет собой бабье лето. По его словам, это период теплой сухой погоды осенью после затяжного ненастья. Однако пока что этого ненастья не ждут.

Метеоролог Татьяна Позднякова также отметила, что в последние годы не наблюдалось ярко выраженного периода, когда проходила волна холода, а потом возвращалось тепло.

«Мы предполагаем, что сентябрь в целом будет выше климатической нормы <…>. Поэтому скорее всего бабье лето будет, но сказать, когда оно придет сейчас не представляется возможным» — рассказала Позднякова.

Специалист добавила, что в начале сентября среднесуточная температура станет равняться 13-14 градусам, если же она достигнет 14-15 градусов, то такие показатели уже выше нормы.