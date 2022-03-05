Сенатор ищет «Брута», чтобы убрать Владимира Путина. Теперь его ненавидят в США за длинный язык

Республиканцы и демократы жестко раскритиковали высказывания сенатора Линдси Грэма. В своем Twitter политик предложил убить Владимира Путина, сравнив его с Цезарем и Гитлером. Другие политики возмутились его словами и попросили держать себя в руках.

Высказывания сенатора

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм шокировал общество своими высказываниями по поводу Владимира Путина. Он предложил убить президента России, чтобы «положить конец вторжению на Украину». Как сообщил The Guardian, впервые он заявил об этом на шоу ведущего Fox News Шона Хэннити в четверг вечером, а затем повторил эту идею в своем Twitter.

«Есть ли в России Брут? Есть ли в российской армии более успешный полковник Штауффенберг? Единственный способ закончить происходящее — это чтобы кто-то в России убрал этого парня. Вы окажете своей стране — и миру — большую услугу», — написал в твите Грэм.

Брут — один из убийц римского императора Юлия Цезаря, а Штауффенберг был офицером немецкой армии, казненным за попытку убить Адольфа Гитлера в 1944 году.

На этом сенатор не остановился и написал еще один твит. В нем он говорил, что единственные кто, способен исправить ситуацию, — это русские люди.

«Легко сказать, трудно сделать. Если вы не хотите прожить во тьме всю оставшуюся жизнь, быть изолированным от остального мира в крайней нищете и жить во тьме, вам нужно взять на себя ответственность», — заявил политик.

Его твиты вызвали широкий резонанс и осуждение со всех сторон. Несмотря на это, Грэм продолжил стоять на своем и в новом интервью в очередной раз повторил свою мысль. Он выразил надежду на то, что кто-то в России поймет, что Путин разрушает страну и что его «нужно убрать любыми возможными способами».

Директор по связям с общественностью сенатора Кевин Бишоп попытался хоть как-то сгладить углы высказывания Грэма и закрыть пиар-катастрофу, которую тот устроил, но получилось так себе.

«Он также заявил, что согласен с переворотом, направленным на устранение Путина. Основная суть — Путин должен уйти», — объяснился Бишоп, словно это могло хоть как-то исправить ситуацию.

Реакция общества

Впрочем, стоит отметить, что Грэму удалось сделать то, что мало кому удавалось: он объединил республиканцев и демократов. Американские законодатели обеих партий отреагировали на его комментарии шоком, тревогой и возмущением.

«Я действительно хочу, чтобы наши члены конгресса остыли и регулировали свои комментарии, потому что администрация работает над тем, чтобы избежать Третьей мировой войны. Поскольку мир обращает внимание на реакцию США и их лидеров, замечания Линдси и некоторых членов палаты представителей не помогают», — сказала прогрессивная конгрессвумен Ильхан Омар.

Сенатор-демократ Брайан Шац отметил, что за вечер успел увидеть как минимум полдюжины безумных твитов, и попросил всех держать себя в руках. Даже республиканский сенатор Тед Круз высмеял предложение Грэма и через Twitter попытался объяснить политику, как пятилетнему ребенку, почему такие комментарии и предложения совершенно неуместны.

Он подчеркнул, что протест России можно выразить через массовые экономические санкции, бойкот российских нефти и газа, оказание военной помощи украинцам, но никак не через предложение убить главу чужого государства.

Марджори Тейлор Грин — конгрессвумен-экстремистка, вызвавшая возмущение тем, что сравнила коронавирусные ограничения с гонениями на евреев во время холокоста, — выступила с критикой Грэма.

«Пока мы все молимся за мир и за народ Украины, это безответственно, опасно и беспринципно. Нам нужны лидеры со спокойным умом и твердой мудростью. Не кровожадные воинственные политики, пытающиеся публиковать жесткие твиты и требующие убийств. Американцы не хотят войны», — подчеркнула Грин.

Высказывания Грэма обсуждали даже на ежедневном брифинге для СМИ в Белом доме. Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что Белый дом не поддерживает подобные предложения и идеи.

«Мы не выступаем за убийство лидера иностранного государства или смену режима. Это не позиция правительства Соединенных Штатов и, конечно же, не заявление, которое вы услышите из уст кого-либо работающего в этой администрации», — сказала она.

В России эти высказывания тоже не остались незамеченными. На ситуацию отреагировал российский посол в США Анатолий Антонов.

«Степень русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, чтобы сенатор страны, которая продвигает свои моральные ценности как „путеводную звезду“ для всего человечества, мог позволить себе призывать к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене», — написал он у себя на странице в Facebook.

Позже заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков вручил вызванному в ведомство послу США Джону Салливану ноту протеста из-за речей Грэма.