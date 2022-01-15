Съемки «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» чуть не завершились смертью Боярского. Советские кумиры знали толк в отдыхе

Советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетера», в котором главные роли сыграли Михаил Боярский, Валентин Смирнитский, Вениамин Смехов и Игорь Старыгин, стал настоящей классикой. И сегодня многие пересматривают знаменитую картину. На момент съемок актеры были настоящими звездами. Все девчонки были влюблены в храбрых героев, мальчишки вооружались палками и отчаянно фехтовали. Это не могло не отразиться на съемочном процессе, во время которого алкоголь лился рекой.

Пьянство на съемках «Д’Артаньяна и трех мушкетеров»

Съемки «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» проходили в Одессе и во Львове. Обстановка на площадке была весьма непринужденной. Сыгравший капитана де Жюссака Владимир Балон вспоминал, что отмечать начало съемок коллеги решили уже на второй день после заселения в гостиницу. Причем праздновали актеры не одни, а с барышнями, которые не всегда были свободными.

«Приглядели мамзельку на кассе в магазине, этакую томную, с маникюром и взором зовущим, пригласили ее к себе в номер. Конечно же, об этом тут же забыли, но в разгар нашего сабантуя она заявилась. А еще через некоторое время на пороге появляется солидный грузин. Мы уже в дымину пьяные были и никак не могли понять, что ему от нас надо. Грузин вытащил из кармана связку ключей, протягивает нам и говорит: «Та дэвушка, которая у вас была, — моя любовница. Я директор магазина напротив. Вот вам ключи от винного склада — пользуйтесь, только прошу вас, оставьте ее в покое. Я ее лублу!» — процитировали Балона на официальном сайте Льва Дурова.

По словам Балона, щедрый директор магазина был не единственным источником бесплатного алкоголя для съемочной группы «Мушкетеров». Так, в одном из интервью актер упомянул о некоем «мафиози», который был влюблен в Ирину Алферову — Констанцию — и был готов ради нее на все. Были случаи, когда актеров буквально доставляли на съемочную площадку в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Однажды Мишка Боярский и Валька Смирнитский были доставлены на площадку в горизонтальном положении, прямиком из больницы — у Вальки с сердцем было плохо, а Мишка его сопровождал в скорой. Когда их привезли на площадку, я и представить не мог, как они на лошадей залезут. Но камера заработала — и оба в мгновение ока оказались в седле», — пояснил актер.

Женщины на съемках «Трех мушкетеров»

В изобилии на съемках было не только спиртное, но и женщины. Это способствовало многочисленным курортным романам, отмечал Балон.

«Мы были молоды, и здоровья хватало на все. Ведь и мушкетеры в свободное от войны время дрались, пьянствовали и развлекались с мамзелями. Больше всего наше поведение раздражало жену Хила Таню: она работала на картине помощником режиссера и каждое утро нас будила. То, что она видела, приоткрывая нашу дверь, было не для женских глаз — уж очень трудно было определить, кому принадлежат многочисленные ноги, торчащие из-под одеяла. А чуть позже к автобусу, который отвозил нас на съемочную площадку, начинали подтягиваться фанатки», — рассказал артист.

По его словам, из толпы поклонниц звезды отбирали только тех, кто нравился всем одновременно. При этом все девушки были общими. Для этого мужчины специально соединяли кровати. Балон подчеркнул, что для семей эти развлечения угрозы не представляли. А основным товарищем по гуляньям был Михаил Боярский.

«Мы с Мишкой Боярским жили в одном номере. Малюсенькая комнатка, где стоят две кровати, разделенные двумя тумбочками. Все девушки были нашими общими, а значит, две узкие кровати мы превращали в одну широкую. Наутро приходила уборщица, убирала следы ночной тусовки и расставляла мебель на места. А на следующее утро она видела прежнюю картину», — пояснил актер.

Боярский чуть не погиб

Были и другие ситуации, в которых речь шла уже о реальной угрозе. Так, Михаил Боярский чуть не погиб во время съемок одной из боевых сцен. Российский каскадер Николай Ващилин вспоминал, что Балон чуть не проткнул коллегу.

«Фехтовальщик Владимир Балон проткнул Мишку Боярского, выбил ему зуб и чуть не убил. Актеры были, во-первых, пьяные, во-вторых, режиссер совершил оплошность, построив сцену на мраморной лестнице. Боярский бежал сверху, поскользнулся и налетел на шпагу», — процитировало постановщика трюков издание Ura.ru.