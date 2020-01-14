Семью из Орска напугали несуществующими долгами. Коллекторы оказались тоже выдуманными

Загадка несуществующего кредита постигла семью Голубевых из города Орска. На доске объявлений в подъезде появился лист А4, который агрессивно напоминает пенсионерке Анне Голубевой, что у нее есть некий долг. Женщина уверена, что никаких кредитов у нее нет. Но многие люди подумали, что это просто пранк, виновник которого ближе, чем может показаться. И ошиблись.

Анна Голубева до сих пор в шоке после случившегося 13 января. Утром этого дня она встретилась с соседкой, которая показала ей лист с надписью: «В вашем доме проживает Голубева Анна Петровна, квартира 23, которая скрывается, уклоняется от погашения большой задолженности по полученному кредиту». И хоть само сообщение потрепало нервы пенсионерке, но потом она взвесила все данные и поняла, что у нее, во-первых, нет кредитов, а, во-вторых, она живет не в 23-й квартире.

На бумаге также говорилось, что некое коллекторское агентство под названием ООО «КавказКолл», ответственное за «поимку» Голубевой, будет принимать меры. В их числе: «повреждение и порча замков всех соседей», «обрезание и порча проводов в подъезде», «порча домофонов, дверей». В списке есть, как ее назвали сами авторы объявления, «классика» — повреждение машин, стоящих возле дома. Внизу листа название самой организации и ее владельца — Магамедова Алишер Оглы Артуровича.

Помимо угроз соседям, на доске объявлений была фотография ее 18-летнего внука с надписью: «Любим, помним, скорбим! Его бабушка не платит долг банку». Но с парнем все хорошо, он сам в шоке от таких объявлений. Никто из членов семьи в последнее время ни с кем не ругался, поэтому врагов быть не должно.

Анонимные коллекторы пошли дальше — они даже начали стучать в дверь.

«Сегодня утром услышала такой настойчивый стук в дверь. Я открыла. Соседка на площадке тоже вся возбужденная, вся трясется. „Анна Петровна, смотрите, какое я объявление сорвала с подъезда“. Я говорю: „Что такое?“. Ну, квартира 23. Это не мой номер квартиры. Она: „У вас какие-то долги?“ Я: „Да нет у меня долгов“» — сказала Анна Голубева.

В любом случае, полиция региона начала проверку.

У комментаторов истории появились реальные подозрения, что семья Анны Голубевой хочет, чтобы «у бабушки здоровье пошатнулось и — „того“». То есть пользователи предположили, что это могла быть идея внука пенсионерки, который зачем-то решил устроить такой пранк. Беседовать с «360» молодой человек отказался. «Я не хочу давать интервью», — сказал парень.

Поверить, что это дело рук коллекторов, было бы нецелесообразно. Все-таки у этих людей другие методы — они не сразу стучат в двери, а сначала делают несколько звонков по телефону. Во-вторых, никакого Магамедова Алишер Оглы Артуровича не существует. По крайней мере как учредителя ООО «КавказКолл», потому что организации тоже нет — она не значится в реестре юридических лиц.

И напоследок, такое же объявление уже появлялось в интернете. В середине декабря псевдоколлекторы угрожали некой Агафоновой Евгении Сергеевне из квартиры № 510 и Дымовскому Виталию Викторовичу из квартиры № 362 в домах в Новой Москве. Тексты был также напечатаны на листе А4, там были такие же угрозы и стояло такое же имя — Магамедов Артур из «КавказКол». Да, на этих вариантах бумаги присутствовала только одна буква «л» в названии организации.