Семья создала молочный бизнес в Подмосковье и попала в список Forbes. Как ей это удалось?

Бренд «Семейное дело» подмосковного агропромышленного холдинга «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» вошел в десятку лучших новых брендов России по версии журнала Forbes. Его продукция появилась на прилавках в 2018 году. Обычные люди ее полюбили, а профессионалы дали высокую оценку. Как бренд зарождался и шел к успеху, «360» рассказали в самом холдинге.

Заниматься фермерским хозяйством в Подмосковье семья Чебурашкиных (отец и двое сыновей) приехала из Норильска, где у них была компания по переработке отходов горного производства. Они завезли в регион стадо коров голштинской породы, а также пригласили немецких специалистов для консультаций. Сегодня «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» — это агрохолдинг с собственными пастбищами, фермами и заводом по производству молочной продукции, которая поступает на прилавки магазинов Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

По данным журнала, «Братья Чебурашкины» начали выпускать продукцию «Семейное дело» в июне 2018 года. В новую линейку вошли молоко, кефир, сметана и творог. Оценка выручки составила 50 миллионов рублей. Главными героями иллюстраций на упаковках стали нарисованные девочка и корова.

Учредитель и генеральный директор холдинга Владислав Чебурашкин рассказал «360», что бизнес-модель предприятия — это семейный бизнес со всеми циклами производства. Холдинг держит собственные фермы, откуда получает сырое молоко, перерабатывает продукцию, пакует и доставляет в магазины.

«У нас основной бренд «Братья Чебурашкины». Когда мы начинали, мы понимали, что это будет только молоко из наших ферм. Наше имя и фамилия. Довольно лаконичный и в тоже время продвинутый дизайн. И это премиальный сегмент. И по восприятию, и по качеству, и по всем статьям», — рассказал Чебурашкин.

После запуска производства и успешного входа в сетевые магазины в холдинге поняли, что мощности позволяют увеличить производство продукции. Так появилась идея сделать узкую линейку из трех-пяти товаров с возможностью использовать сырье от сторонних партнеров, а значит, с меньшими затратами.

«Появилась идея пойти в „средний плюс“ сегмент, то есть процентов на 25−30 ниже, чем головной бренд „Братья Чебурашкины“», — пояснил руководитель холдинга.

Выпускать новую продукцию решили под другим названием. Чебурашкин рассказал, что торговую марку «Семейное дело» зарегистрировали раньше, чем появился бренд «Братья Чебурашкины», но в дело ее пустили только в 2018 году. После подсчетов расходов руководство холдинга решило запустить эту марку. При выборе упаковки рассматривали восемь различных вариантов. Решали, какой из них оставить, голосованием.

Я выставлял плакаты на заводе, в офисе у себя дома. Мои дети голосовали и решали, какой плакат им нравится больше Владислав Чебурашкин учредитель и генеральный директор холдинга «Братья Чебурашкины. Семейная ферма».

Результаты голосования за упаковку нового бренда среди посторонних людей и сотрудников холдинга сильно отличались. Работники привыкли к тому, что в основном бренде используются лаконичные узоры с уникальным шрифтом. При этом акцент был сделан на продукте: большая буква М — молоко, К — кефир и так далее.

«Наши сотрудники впечатлились этим. У нас у всех вкус немного сдвинут. <…> Мне одна сотрудница сказала: „Мы уже все по-другому мыслим“», — пояснил Чебурашкин и подчеркнул, что в итоге окончательное решение принимали он сам и его брат.

По его словам, название «Семейное дело» — это отражение ценностей основателей холдинга. Семейное предприятие, где все верят в ценность бизнеса, инициативы, семьи, в передачу опыта и пользу единства.

При этом сам об успешности нового бренда Владислав Чебурашкин сказать затруднился.

«Насколько он успешный, не могу сказать, потому что нужно, чтобы прошло время. И сомнения есть всегда», — пояснил он.

По его словам, создание бренда, особенно в молочной отрасли, — это упорный труд и грамотный подход к маркетингу, продажам, производству. На все это уходят долгие годы.