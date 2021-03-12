Семья из Домодедова попала на камеру, когда избивала девочку. Родители и дети нуждаются в помощи одинаково

В подмосковном городе Домодедове мать и бабушка избили девочку. Видео с происшествием попало в Сеть, и теперь с семьей разбираются прокуратура и органы опеки. Психологи считают, что у родителей просто сдали нервы при воспитании проблемного ребенка.

В Домодедове бабушка и мать избили восьмилетнюю школьницу. По мнению соседа, взрослых взбесило, что ребенок слишком медленно одевался. Девочку вытолкнули в подъезд, следом выбросили ее вещи. Камера видеонаблюдения сняла, как бабушка бьет внучку по лицу.

По словам жильца дома, разбитый нос не остановил маму и бабушку. Они продолжили избивать ребенка, а потом оставили плачущую девочку одну в подъезде.

Позже соседи заявили, что мама и бабушка, которая ко всему еще и исполняла обязанности старшей по дому, неоднократно издевались над ребенком. Но женщин ни разу не останавливали. В этот раз соседи обратились в подразделение по делам несовершеннолетних и в школу. Кроме того, они создали петицию, чтобы бабушку лишили звания старшей по подъезду.

Работают специалисты

По словам соседей, девочка растет без отца, учится в «классе выравнивания» для детей, у которых есть проблемы с обучением или со слабой задержкой психического развития. Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала «360», что семью уже посетили представители комиссии по делам несовершеннолетних, ОДН и ПДН.

Семья на учете не состоит. Но у ребенка есть поведенческие врожденные особенности. И, конечно, это надо учитывать всем взрослым, которые находятся сейчас рядом с ребенком. С девочкой работает психолог с начала учебного года в школе Ксения Мишонова.

Омбудсмен также подтвердила, что мать и бабушка не справляются с девочкой и ее особенностями. Сейчас семье будет оказана психологическая помощь, которая должна наладить взаимоотношения близких.

Ксения Мишонова

«Что касается насилия — любой ребенок может обратиться за помощью к школьному педагогу, позвонить по телефону доверия, который работает в круглосуточном режиме. Можно обратиться в аппарат уполномоченного. По любому случаю и такому обращению проводятся очень серьезные и большие проверки», — подчеркнула Ксения Мишонова.

Домодедовская городская прокуратура также начала проверку.

Сложные дети

С тем, что семье нужна помощь, согласна и заведующая психологическим отделением Кризисного центра помощи женщинам и детям Любовь Выжанова. В беседе с «360» она отметила, что бывают ситуации, когда родители не замечают, что стали жестче относиться к детям, особенно если взрослые сами имели опыт такого воспитания.

По словам Выжановой, это необязательно могут быть побои — физическому насилию предшествует насилие моральное. Окрики, язвительная критика под видом шуток — такую агрессию легче заметить со стороны. Тут важно, чтобы воспитатели в детском саду, учителя в школе обращали на это внимание и деликатно направляли родителей к психологу, который поможет разобраться в ситуации.

«Бывает, когда родители бессильны в воспитательном вопросе. Как говорят: когда родитель кричит, это означает, что он не знает, что делать с ребенком. А если взрослый раздает подзатыльники, он просто расписывается в собственном бессилии», — сказала психолог.

Выжанова отметила, что дети с гиперактивностью и дефицитом внимания шумные, не могут концентрировать внимание и память, излишне подвижные, неусидчивые, отвлекаются. И с такими ребятами зачастую не справляются ни в школе, ни дома.

«Это сложные дети. У родителей просто не хватает сил. Им кажется, если дать подзатыльник, ребенок скорее исправится. Как дрессура. Или одернуть за руку — „Не крутись!“. Но такие дети с разбалансировкой психики не могут стоять на месте спокойно, они все время топчутся», — рассказала психолог.

По ее словам, при насилии над ребенком редко встречается садизм: никто не хочет никого бить, но по-другому не получается. Так просто легче, чем почитать сказку, погулять и поговорить. При этом на родителей давит работа и быт. Есть еще осуждение окружающих: плохие, не умеют воспитывать. Люди не понимают, что это внутренние особенности психики ребенка, что тут нужна помощь нейропсихолога.

Родители оказываются настолько эмоционально истощены, что единственное, что у них остается, — агрессивный всплеск несдержанных эмоций. И тут очень важно, чтобы помощь пришла со стороны. Это может быть даже просто сопровождение на кружки и секции, пока родители на работе. Закрытость и черствость больше всего вредит людям.

Просить о помощи не стыдно

Внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Анна Портнова отметила, что ребенок должен всегда знать, что рядом есть люди, которые помогут, и просить об этом не стыдно. Поскольку дети большую часть времени проводят в школе, то задача образовательного учреждения — информировать их: говорить о семейном насилии, говорить о том, что их никто не имеет права обижать, унижать чувства собственного достоинства.

«Детям нужно давать максимальную информацию. Везде должны быть информационные листы, стенды, где должны быть указаны телефоны, по которым можно сообщить, что в семье бьют, угрожают, обижают и так далее», — сказала Портнова.

При этом психиатр отметила, что самостоятельно, без помощи психологов, сами дети очень редко заявляют о домашнем насилии.

«Психология ребенка устроена таким образом, что, когда его наказывают, он чувствует себя виноватым. Он чувствует свою вину и думает, что, если пожалуется, его еще больше отругают или накажут. Формирование у ребенка идеологии, что его не имеют права обижать, должно быть повсеместно», — заключила эксперт.