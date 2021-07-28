Семилетнего сына Стаса Пьехи захотели привлечь к уголовке после избиения. Это лишь пиар на известной фамилии?

Избившая сына Стаса Пьехи попросила привлечь ребенка к уголовной ответственности за порчу бассейна, из-за которого и произошел конфликт. При этом адвокат семьи Пьехи уверяет, что бассейн не поврежден. Юристы уверены, что подобные заявления никто не станет даже рассматривать.

О планах Ирины Безбородовой привлечь ребенка к ответственности сообщил РБК адвокат семьи Пьехи Сергей Жорин. По его словам, женщина написала заявление в 89-й отдел полиции поселка Рощино Ленинградской области.

«Абсурдность ситуации заключается не столько в том, что в соответствии со статьей 20 УК РФ маленький П. не достиг возраста уголовной ответственности, а в том, что, несмотря на возбужденное против Ирины Безбородовой уголовное дело, она до сих пор беспокоится о судьбе того самого злополучного бассейна, который, к слову, был уже отремонтирован», — сказал Жорин.

Правда, юрист Денис Меркулов в разговоре с «360» предположил, что его коллега Сергей Жорин подобными заявлениями пытается пиариться, ведь некоторые источники говорят о том, что Безбородова никакое заявление не писала.

Абсурдно полагать, что она (Ирина Безбородова — прим. ред.) хочет обратиться с заявлением на мальчика в полицию. Мальчик провоцировал ее чем-то или в отношении нее семилетний ребенок какие-то противоправные действия мог совершить? С точки зрения закона такое заявление будет технически списано как отказной материал. Для нее оно бесперспективно Денис Меркулов юрист.

Собеседник «360» отметил, что у женщины будут большие проблемы. Тем более что ситуацию освещают СМИ, ведь в деле замешаны известные личности. При этом футбольным фанатам фамилия Ирины наверняка показалась знакомой. Она супруга арбитра Владислава Безбородова, обслуживающего матчи Российской премьер-лиги.

Суть конфликта с участием сына Стаса Пьехи

По словам самого певца, 20 июля его сын отдыхал вместе с родственниками в поселке Рощино. Ребенок подружился с соседским мальчиком, но мать последнего — Ирина Безбородова — по какой-то причине запретила своим трем детям общаться с ребенком Пьехи и выгнала мальчика с участка.

Обидевшись, сын звезды проткнул карандашом надувной бассейн, который находился на участке Безбородовой. Причем ту часть, что не сдувается, как пояснила мама ребенка и экс-супруга Пьехи Наталья Горчакова (Княгина). Тогда Безбородова схватила мальчика за руку и буквально швырнула его на землю.

«Считай, ничего и не сделал, но проступок его был обнаружен. <…> Взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю», — написала в Instagram Наталья.

Причем, по ее словам, на этом Безбородова не остановилась. На крики мальчика прибежала мама Горчаковой — соседка попыталась ударить ее в шею, бабушка закрылась рукой, но удар все же получила. После этого она не может шевелить рукой.

«К счастью, с нами был мой брат Андрей. Он оттащил разбушевавшуюся женщину. Не тронул пальцем, хотя я видела, как в нем кипит кровь: на его глазах избивали маму и племянника», — пояснила все в том же посте мать пострадавшего мальчика.

При этом на видео, которые выложили в Сеть оба родителя мальчика, слышно, как Безбородова говорит: «Я за своего ребенка ударю кого угодно, мои дети неприкосновенны» и «Бабушку вообще надо было просто убить».

В итоге ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и левого бедра. По факту избиения СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Статья предусматривает до четырех месяцев ареста либо штраф. По словам Горчаковой, семья осталась без отдыха. Ездить никуда участникам конфликта нельзя.

«Чередуем походы по врачам с походами в полицию, снимаем то рентгены, то показания», — рассказала девушка в новом посте в Instagram.

Сам же Стас Пьеха выразил надежду, что это дело станет для многих важным уроком. Звездный папа подчеркнул, что нет ни одного ребенка, которого можно бить, — ни своего, ни чужого.