«Семерка» хочет в картель. Попытка управлять ценами на нефть обернется проблемами на Западе

Страны G7 могут создать картель покупателей российской нефти, чтобы контролировать ее стоимость и минимизировать доходы России. Помимо Евросоюза в нее хотят включить других покупателей. Однако страны-экспортеры нефти могут выступить против картеля, который будет влиять, в том числе, на общемировую стоимость нефти.

На встрече стран G7 глава Минфина США Джанет Йеллен предложила создать картель покупателей для контроля цен на нефть из России. По ее словам, на закупку российского топлива можно было бы ввести ценовой потолок. Йеллен сообщила журналистам, что эта идея пока что «сырая» и представляет собой сложную задачу, хотя и кажется привлекательной.

Источник фото: РИА «Новости»/Максим Богодвид

Ожидается, что картель позволит странам Запада сократить доходы российского бюджета от продаж нефти без нагрузки на мировую экономику. Но при этом такая мера может вызвать «шоки стагфляционного типа».

Одного ЕС в картеле будет недостаточно. Альтернативой санкциям могут стать тарифы вместо предельных цен. По данным одного из источников агентства Bloomberg, лидеры стран ЕС соберутся на собрании, где обсудят ситуацию на Украине. Другой темой их встречи может стать ограничение цен на российскую нефть. При этом другой информатор отметил, что такие планы пока далеки от реализации.

В качестве санкций Евросоюз рассматривает возможность ввести эмбарго на нефть из России, но этот шаг ухудшит уровень жизни европейцев. В перспективе возможен дальнейший рост цен на энергоносители и перебои в поставках топлива для автомобилей.

Нерабочее предложение

Предложение главы Минфина США вряд ли окажется жизнеспособным. Экономист Александр Разуваев рассказал «360», что США и Европа переоценивают свои силы, когда заявляют о создании картеля потребителей. Россия в ответ может перестать с ними работать или же ввести поставки нефти за рубли с недружественными странами, как это было уже с газом.

«Конечно, „Газпром“ один, а нефтяных компаний в России много, но именно экспортеров на самом деле мало. И они все либо государственные, либо максимально лояльны государству, поэтому договориться будет несложно. Может, сделают так, как когда-то хотел Евгений Примаков — государственный единый экспорт», — рассказал Разуваев.

Источник фото: РИА «Новости»/Павел Львов

По мнению экономиста, далеко не все страны войдут в этот картель, как того хочет глава Минфина США. Разуваев напомнил, что Запад не смог изолировать даже Иран в плане нефтяного экспорта, а с Россией это тем более не выйдет.

«На мировом рынке нечем заместить семь миллионов баррелей российской нефти в сутки», — добавил Разуваев.

Экспортеры нефти против

Идея создать картель потребителей вряд ли понравится ОПЕК, который объединяет главных производителей нефти и регулирует цены. По словам финансового аналитика, кандидата экономических наук Михаила Беляева, организация стран — экспортеров нефти будет ориентироваться на собственные интересы, а не на искусственно созданный в политических целях картель.

Если речь идет об ограничении России в ценах, то это неизбежно отразится на общей цене на нефть на мировом рынке. Я думаю, что ОПЕК это не понравится. Организация не всегда выступает за повышение цен, но она держит ту стоимость, которая не противоречит общим экономическим интересам мирового масштаба, и которые не наносят ущерб экономике стран-нефтедобытчиков Михаил Беляев.

Такого же мнения придерживается Александр Разуваев. По его словам, ОПЕК+ — расширенный формат ОПЕК. Она играет ведущую роль на нефтяном рынке и может заставить любого играть по своим правилам.

«При желании ОПЕК+ могут поставить любого на колени на нефтяном рынке. Но они не делают этого, потому что они — ответственные производители. Штатам стоит вспомнить, как проходили нефтяные шоки», — добавил Разуваев.

При этом у ближневосточных стран бюджеты полностью базируются на ликвидных ценах. По словам Беляева, они уже сейчас испытывают некоторые сложности в недоборе бюджетных средств и с экономикой внутри страны.

«Предложение США, конечно, смелое. И они могут организовать картель, но будет ли он жизнеспособным? Маловероятно. <…> ОПЕК привык сам регулировать цену без оглядки на кого-либо. Если это их продукт, почему они считают, что их должны контролировать?» — заключил Беляев.