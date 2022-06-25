Семейное насилие в Средней Азии объясняют традициями. Власти меняют закон ради спасения женщин

Видео со свадьбы в Узбекистане, где жених ударил по затылку обыгравшую его в конкурсе невесту, разошлось по всему миру. В республике поведение молодого человека осудили в парламенте, но наказывать никак не стали. Проблема домашнего насилия в странах Средней Азии все еще остается острой. Но пока одни республики принимают новые законы для решения этого вопроса, другие усугубляют и без того тяжелое положение женщин.

Удар за победу

Прославившуюся скандальным видео свадьбу праздновали в Узунском районе Узбекистана. Молодожены на скорость открывали конфеты. Жених разозлился, что невеста справилась быстрее, и ударил ее по затылку.

Прокуратура завела против молодого человека административное дело о мелком хулиганстве, но суд не стал назначать ему наказания. Невеста заявила, что претензий к нему не имеет. Сейчас пара живет вместе.

После того как видео разошлось по социальным сетям, комитет верхней палаты парламента Узбекистана выпустил заявление, в котором осудил жениха и в целом насилие по отношению к женщинам.

Парламентарии предложили ввести для молодых пар специальные занятия в центрах семьи, чтобы они сразу могли понять, как им жить вместе без рукоприкладства и насилия. Представители сената напомнили о работе специальной группы, которая занимается изменением законов для защиты прав и свобод женщин и детей.

Своеобразный ответ по мотивам первого видео сделала гимнастка Асаль Сапарова. Она показала приемы, которые может применить женщина к мужчине, который поднял на нее руку.

Спортсменка пояснила, что основной идеей ее ролика стала мысль, что терпеть побои нельзя и нужно давать отпор.

Откат к традициям

Проблема с ограничением прав женщин в государствах Центральной Азии существует, и связана она с падением уровня образования и откатом к традиционным ценностям, которые привели к архаизации. Но власти разрабатывают законы, чтобы решить эти проблемы.

Об этом «360» заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН Станислав Притчин.

В качестве примера он привел ситуацию в Киргизии, где сохранился обряд похищения невест ала качуу, за который ввели уголовную ответственность.

У традиционного общества в странах Азии права женщин несколько ущемлены. Но сейчас в условиях глобальных процессов и введения новых стандартов на законодательном уровне это постепенно выравнивается. Создаются прецеденты, когда женщины занимают высшие должностные позиции в государстве. В Узбекистане мы это видим, где пост спикера верхней палаты парламента занимает женщина (Танзила Нарбаева — прим. ред.), в Казахстане тоже такое бывает Станислав Притчин старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН.

Он отметил, что Узбекистан до 2016 года во многом оставался закрытой страной во время правления Ислама Каримова. Но сейчас в республике достаточно много неправительственных организаций, которые занимаются защитой прав женщин.

«Частично эти вопросы решаются, и часть нагрузки в этом направлении берут на себя узбекистанские НПО, которые финансируются правительством республики. Эти вопросы также являются достаточно важным аспектом внутренней политики», — добавил эксперт.

Притчин добавил, что в целом для стран Центральной Азии проблема с насилием над женщиной остается большой, но из-за достаточно закрытого общества крупных исследований не проводилось.

Законодательное регулирование

Сейчас в Узбекистане мужчинам за домашнее насилие грозит только небольшой административный штраф. Соответствующая статья появилась не так давно. Ее ввел после прихода к власти новый президент страны Шавкат Мирзиеев.

Министр юстиции республики Русланбек Давлетов заявил, что ведомство работает над законопроектом об уголовном наказании за подобные преступления. Министр подчеркнул, что сейчас женщины скрывают случаи избиений в семье, потому что понимают, что обидчику ничего не будет. Но сам законопроект сложный, так как необходимо избежать случаев клеветы.

Дальше всех пошли власти Киргизии которые ввели наказание за похищение девушек с целью вступления в брак. Максимальное наказание за похищение совершеннолетней составляет до семи с половиной лет лишения свободы, если потенциальной невесте еще нет 18 лет, то жениху грозит до 10 лет тюрьмы.

Но несмотря на введение таких штрафов, количество похищенных и выданных замуж девушек в Киргизии все еще очень большое. В исследовании ООН по вопросам гендерного равенства за 2016 году говорится, что каждый пятый брак в Киргизии начался с похищения невесты. Из последних случаев, в Ошской области задержали четырех мужчин, которые похитили 14-летнюю школьницу, чтобы выдать ее замуж.

Местные СМИ со ссылкой на правозащитников сообщили, что за пять лет действия закона в полицию поступило 895 обращений, но только по 168 возбудили уголовные дела, а до суда дошло только 28, из которых реальные сроки получили только пять человек.

Особняком от остальных республик Средней Азии стоит Туркмения. Здесь законодательство, ограничивающее права женщин, только усилили. Новый президент страны Сердар Бердымухамедов запретил процедуру наращивания ногтей и волос, использовать ботокс и филлеры. На свадьбах невесты приходят только в национальных костюмах. Традиционные белые платья под запретом так же, как и джинсы и обтягивающая одежда в повседневной жизни.