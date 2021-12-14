Семье отказали в квартире из-за рождения ребенка. Улучшить жилищные условия оказалось непросто

В Санкт-Петербурге чиновники заподозрили семью в намеренном ухудшении жилищных условий после рождения второго ребенка. Поэтому они отказали им в постановке на учет для получения нового жилища. Юристы уверены, что действия чиновников были неправомерны, а суд обяжет их выполнять закон.

В Санкт-Петербурге семью из четырех человек обвинили в намеренном ухудшении жилищных условий. Она попыталась встать на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. По закону это можно сделать, если площадь на одного человека не превышает девяти квадратных метров, а у этой семьи она составляла 7,5 квадратного метра, написала «Российская газета».

Чиновники районной администрации отказали жильцам в постановке на учет, заподозрив их в ухудшении жилищных условий. При этом семья не получила никакого четкого объяснения. Вероятно, под ухудшением имелась в виду прописка в квартире младшего сына.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка обратился в прокуратуру, и надзорное ведомство подало в суд в интересах семьи.

Действия чиновников

Действия чиновников в Санкт-Петербурге оказались неправомерными. Специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш напомнила «360», что рождение ребенка — это конституционное право родителей. Юрист согласилась, что появление еще одного члена семьи ухудшило жилищные условия, но поскольку Россия провозгласила себя социальным государством, чиновники должны были поставить жильцов на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Их ответ некомпетентен и противозаконен, а говорить, что семья с рождением ребенка ухудшила свои жилищные условия, — это нонсенс. Просто видна некомпетентность чиновника, который это подписал Мария Ярмуш.

По словам специалиста, под намеренным ухудшением условий жизни можно понимать продажу двухкомнатной квартиры и покупку вместо нее однокомнатной. На таком примере было бы видно, как семья намеренно ухудшила свое жилье.

За отказ чиновникам могут сделать выговор, но он вряд ли будет строгим. Ярмуш отметила, что они обязаны выполнять директиву, согласно которой государственное жилье должно быть доступно только для действительно нуждающихся.

«Я уверена, что уполномоченный по правам ребенка и прокуратура признают в суде незаконность подобного отказа чиновников и их обяжут устранить нарушение российского законодательства», — добавила юрист.

Как получить жилье

Специалисты также рассказали, каким образом семьи могут улучшить жилищные условия и из-за чего им могут отказать. Юрист в сфере ЖКХ Юрий Нетреба рассказал «360», что одним из важнейших условий для постановки на учет является отсутствие дополнительного имущества, оформленного на семью, в том числе на бабушек и дедушек. Обязательно нужно быть зарегистрированным в регионе на протяжении пяти лет и иметь статус малообеспеченной семьи.

Есть рекомендации и для тех, чьи родственники живут отдельно.

«Если бабушка или дедушка проживают отдельно или имеют в своей собственности дачный участок, то с этой семьей они никак не связаны. Поэтому невозможно использовать эту недвижимость для улучшения жилищных условий. <…> В итоге семьи доказывают свое отдельное проживание. Тогда можно говорить об улучшении жилищных условий», — пояснил юрист.

Юрий Нетреба отметил, что семьи могут стоять в очереди на жилье более 20 лет. На протяжении этого времени им нужно подтверждать статус малообеспеченных, иначе велика вероятность отказа.