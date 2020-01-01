Семь зданий могли бы изменить мир. Но они остались только чертежами

Книга «Призрачная архитектура» рассказывает о величайших строениях, которые могли бы навсегда изменить мир и вдохновлять новых архитекторов, но так и не появились. О семи непостроенных чудесах рассказывает «360».

Фото: Daily Mail

Архитектор и дизайнер Ричард Фуллер в 1968 году предложил накрыть часть острова Манхэттен «геодезическим куполом», представляющим собой полусферу, собранную из тетраэдров. В частности, под ним должен был оказаться знаменитый небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.

В 1967 году именно в виде такого купола был построен павильон США на Всемирной выставке, поэтому архитектор рассчитывал на поддержку.

Городским властям показалось, что у купола нет никаких поддерживающих устройств и демонтировать его будет невозможно, поэтому архитектор получил отказ.

Фото: Daily Mail

Винсент Каллебаут из Канады предложил для китайского города Шэньчжэнь создать вертикальные фермы, которые позволили бы заниматься сельским хозяйством в городах и решить проблему перенаселения.

Фото: Daily Mail

Подводную гипербашню, огромные коридоры которой будут уходить под воду, планировали построить в Таиланде по предложению архитектора Рема Колхаса. В башне могли разместиться 120 тысяч человек для жизни и работы. Если бы ее возвели, то она бы занимала только 3% пространства, которое необходимо для такого количества людей.

Фото: Daily Mail

В XIX веке в Лондоне всерьез рассматривали вопрос возведения кладбища в виде гигантский пирамиды, так как начавшийся рост британской промышленности привлек в город много людей из деревень, что привело к нехватке мест на кладбищах.

Архитектор Томас Уилсон предложил возвести пирамиду в 94 этажа, где можно было бы разместить пять миллионов могил. Кроме того, там была предусмотрена часовня для отпевания и жилище для сторожа. Власти города не одобрили эту идею.

Фото: Daily Mail

Еще одним изобретателем этого времени стал Джон Мартин, который хотел превратить Темзу из потока городских нечистот в нормальную реку. Для этого он разработал проект трехэтажной набережной с канализационной системой.

Мартин предложил поставлять чистую воду в город по трубам. Канализацию вывести на берег, а сверху для украшения поставить бани, фонтаны и пруды. Его проект даже рассматривали в парламенте, но так и не решились на его воплощение.

Фото: Daily Mail

Неизвестный французский архитектор предложил увековечить память Исаака Ньютона сделав для него гробницу в форме огромной сферы. При этом он даже сделал рисунок, который стал настоящей идеей-фикс для многих архитекторов. Академик Боул называл сферу-гробницу величественной и бесконечной.

Фото: Daily Mail

В первой половине XX века архитекторы смогли понять, что даже самые необычные идеи могут быть воплощены в жизнь. Норман Бел Геддес в 1933 году предложил построить воздушный ресторан над выставочным центром Чикаго. Три этажа заведения представляли сегменты круга, которые не бросают тени на окна нижних уровней.