Семь выстрелов в спину на глазах у детей. Жестокость американской полиции породила новые протесты

После того, как полицейский выстрелил семь раз в спину темнокожего мужчины, в американском городе Кеноша начались протесты. Они продолжаются уже три дня. В ходе них были убиты два человека, а один ранен. В городе объявили комендантский час.

Стрельба

Шериф Дэвид Бет сказал, что в ходе протестов в Кеноше были застрелены два человека и один ранен. Один человек был убит выстрелом в голову, а другой — в грудь незадолго до полуночи во вторник. Еще один человек получил огнестрельное ранение в руку. Стрельба произошла на заправке. Полиция расследует причину ее возникновения, пишет The Guardian.

На нескольких видео, снятых на мобильный телефон, видно, что стрелял белый человек из полуавтоматической винтовки. Он сделал три или четыре выстрела из положения лежа на земле, поразив как минимум двух человек.

Позже выяснилось, что стрелявшим был 17-летний Кайл Риттенхаус. Как сообщает HuffPost, полиция задержала его и предъявила обвинения в убийстве первой степени.

Это 17-летний Кайл Риттенхаус, житель Иллинойса, которому только что было предъявлено обвинение в убийстве двух человек вчера вечером в Кеноше, штат Висконсин. Этот подросток, чья история в социальных сетях полна женоненавистничества и высказываний о превосходстве белых, имел легкий доступ к AR-15.

О стрельбе сообщили около 23:45 в районе, переполненном протестующими, поддерживающими движение Black Lives Matter, призывающим положить конец жестокости полиции и системному расизму в США.

Бет заявил, что люди, называющие себя членами ополчения, патрулировали улицы Кеноши в последние ночи. Неизвестно, был ли стрелок причастен к ним.

«Они как группа линчевателей», — охарактеризовал группу шериф.

Поджоги и беспорядки

В течение всей ночи и вплоть до раннего утра среды протестующие бросали зажженные фейерверки, бутылки с водой и кирпичи в полицейских. Те в ответ применяли слезоточивый газ и резиновые пули.

Как сообщил начальник пожарной охраны Кеноши Чарльз Лейпциг, в ходе протестов произошло 34 пожара, и 30 предприятий были разрушены или повреждены. Количество пострадавших жилых домов неизвестно.

После того, как белый полицейский в Кеноше выстрелил семь раз в темнокожего Джейкоба Блейка, протесты прокатились по всей стране. Их эпицентром стали такие города как Мэдисон, Висконсин, Портленд, Орегон, Миннеаполис и Нью-Йорк.

Кеноша считается небольшим и тихим городком на берегу озера Мичиган. Теперь он заполнен протестами и разрушениями. Мать Блейка высказалась против такого поведения.

«Я заметила много разрушений. Это совсем не похоже на волю моего сына или моей семьи», — передает ее слова The New York Times.

Во вторник вечером в Кеноше снова объявили комендантский час.

Причина протестов

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как темнокожий мужчина спокойно направляется к своей машине, пока ему вслед что-то кричат полицейские. Когда он открывает дверь и пытается сесть в машину, полицейский подходит к нему и стреляет семь раз подряд в спину.

Пострадавшим оказался 29-летний Джейкоб Блейк. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Одна из пуль задела спинной мозг, поэтому теперь мужчина частично парализован.

По словам адвоката, Блейк пытался вмешаться в спор между двумя женщинами, когда прибыла полиция. Во время стрельбы в машине находились трое маленьких сыновей Блейка.

Такое поведение полиции вызвало бурное возмущение среди жителей города, что повлекло за собой массовые протесты.

«Это было бессмысленное покушение на убийство. Они выстрелили в моего сына семь раз, будто ради развлечения», — передает слова отца Джейкоба Блейка The New York Times.

Сейчас проводится расследование в отношении стрелявшего полицейского. На данный момент он отправлен в административный отпуск. Делом занимается отдел уголовных расследований штата Висконсин, который отказался предоставлять основную информацию о стрельбе, включая имя офицера.

По словам Джеймса Холла, президента городской лиги Расина и Кеноши, полицейские могут вести себя очень агрессивно. Они часто вытаскивают оружие даже при обычной проверке машины.

При этом он отметил, что большинство офицеров — хорошие люди. Однако когда надевают форму, то будто становятся не сами собой. Возможно, в этом виновата профдеформация из-за работы, в которой надо удержаться, чтобы сохранить свое место.