Основатель Теlegram Павел Дуров объяснил, почему каждого владельца гаджетов Apple должен волновать налог 30% в App Store. Он назвал семь причин. Отечественные разработчики по-разному оценили эти тезисы.

Увеличенные цены

Первой причиной волноваться по поводу 30-процентного налога Дуров назвал переплату. То есть из-за этого налога каждый пользователь отдает больше денег за каждое приложение и цифровую покупку через App Store. Это без учета, что клиент уже отдал крупную сумму за покупку самого гаджета.

Генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер, работавший над новой версией президентского сайта Kremlin.ru, не считает политику Apple чем-то удивительным и странным. В разговоре с «360» он подчеркнул, что у Дурова не капиталистический подход.

Компания на что-то тратит деньги, она хочет зарабатывать, она отчитывается инвесторам, прибыль надо увеличивать. Это очень странный аргумент. Он абсолютно не капиталистический Артем Геллер.

Цензура

Дуров объяснил, что многие приложения в App Store недоступны пользователям из-за цензуры. Корпорации, по его мнению, необходим «полный контроль для сбора налога 30%».

Геллер не согласился с позицией Дурова, отметив, что компания, которая создала систему, имеет право делать что угодно. По его словам, Дуров тоже частично цензурирует свои продукты.

Снижение конфиденциальности

Основатель Теlegram уверен, что главной причиной подключать Apple-аккаунт для скачивания приложений является желание компании «продавить налог в 30%».

Геллера удивил этот тезис, потому что пользователи в любом случае отдают компаниям много информации. Такая практика распространена повсеместно.

Налог 30% — это не главное. Главное — это вовлечь человека в эту систему, а система высасывает деньги из человека. Это совсем не касается налога 30%. Аррlе продает контент, а не приложения Артем Геллер.

Источник фото: Apple

Задержка обновлений

Дуров написал, что разработчики Apple очень долго выпускают обновления. По его мнению, модераторы компании неэффективны и часто откладывают публикацию новых версий без причин. К этому тезису Дуров привязал предположение, что если бы Apple вкладывал деньги с налога в найм новых модераторов, то этих проблем не было бы. Однако этого компания не делает.

По мнению Геллера, Apple нельзя упрекнуть в задержке обновлений. Пользователи любят гаджеты компании в том числе потому, что они работают без нареканий, а это стоит не только денег, но и времени.

По словам Геллера, Дуров играет в «либертарианскую игру», где все бесплатно и быстро, при этом ему самому таким принципам следовать не удается.

Меньше приложений

Комиссия 30%, по словам Дурова, убивает многие хорошие приложения, потому что вместе с этим налогом повышают остальные траты, а то есть разработчики тоже платят больше.

Он просто пытается придумать аргументы к этим 30%, которые его вроде как беспокоят. Это как сказать, что количество компаний зависит от величины налога. В Германии большой налог, у нас маленький. Думаю, корреляции не существует. На количество точно не влияет Артем Геллер.

Больше рекламы

Дуров уверен, что из-за продажи дополнительных услуг App Store становится менее привлекательным для разработчиков, поэтому они активно показывают рекламу, что подталкивает всю интернет-индустрию к продаже данных.

Этот тезис Геллер посчитал глупым, потому что любой разработчик хочет заработать как можно больше. Даже при любом проценте отчислений люди будут заниматься рекламой, засовывая ее в свои продукты в огромном количестве.

Ухудшение качества приложений

Огромные суммы, которые разработчики отдают Apple, вместо улучшения продукта идут на офшорные счета компании и не приносят пользы человечеству, уверен Дуров. Геллер не согласился с коллегой, отметив, что разработчики не стали бы делать более качественные приложения, если бы налог был 20%, а не 30.

Источник фото: РИА «Новости» / Михаил Воскресенский

Обратная сторона

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин в разговоре с «360» выразил другую точку зрения по поводу тезисов Дурова. Некоторые пункты разработчика специалист посчитал спорными, но смысл в них есть. Ведь конкурентная политика корпораций вроде Apple определяет правила игры на IT-рынке.

Монополисты действительно используют свое положение для извлечения сверхприбылей, облагая не только с разработчиков ПО, но и конечных пользователей Ренат Лашин.

Лашин отметил, что есть антимонопольные ограничительные меры, применяемые к западным компаниям, чтобы не было колоссальной наглости со стороны корпораций.

Почему Дуров идет против Apple

Артем Геллер предположил, что Дуров критикует Apple не из-за личных счетов и тем более конкуренции. Специалист считает, что он, во-первых, просто создает повод для саморекламы. Во-вторых, основатель Telegram пытается создать лояльный образ. Геллер обратил внимание, что сюда можно привязать новости о разблокировке Telegram, потому что это решение вызывает много подозрений.

Ренат Лашин считает, что в этой ситуации Дуров защищает свои интересы и продукты, так как не секрет, что Apple регулярно внедряет в свои устройства функции, которые придумали другие разработчики.