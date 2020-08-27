Семь массовых убийств произошло в Колумбии за две недели. В них увидели продолжение 50-летней войны

За две недели в Колумбии произошло семь массовых убийств — жертвами недавней волны беспорядков стали как минимум 39 человек. Однако это не первая бойня в стране с начала 2020 года — за это время там произошло уже 46 массовых убийств.

В течение суток 23 августа во время трех перестрелок в Колумбии погибли как минимум 17 человек. Убийства произошли в местах противостояния отдельных преступных группировок, торговцев наркотиками и демобилизованных партизан Революционных вооруженных сил.

Шестеро были убиты после нападений в департаменте Каука, еще шестеро — в департаменте Нариньо. Остальные пять жертв нашли в провинции Араука.

Последнее на данный момент массовое убийство произошло 25 августа — недалеко от дороги в окрестностях города Оканья, который находится рядом с от восточной границы страны с Венесуэлой, нашли тела трех молодых людей.

«Мы живем в состоянии постоянного страха. Мы знаем, что нас могут убить в любой момент, и что правительство мало что сделает, чтобы спасти нас», — сказал один из лидеров общины, которая находится недалеко от Оканьи. Он захотел остаться инкогнито, потому что боялся репрессий. Его слова процитировал The Guardian.

Все эти убийства наводят на мысль о том, что война, которая длилась в Колумбии целых 50 лет, до сих пор не закончена — несмотря на мирное соглашение, которое страна заключила с крупнейшей повстанческой группировкой страны - Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК) в 2016 году.

Перемирие должно было помочь Колумбии в развитии бедных регионов и сделать жизнь в стране более безопасной, но значительных изменений так и не произошло. Причиной этому стала борьба диссидентских фракций Farc за территориальный контроль с конкурирующей левой партизанской группировкой, Национальной освободительной армией, АНО, правыми военизированными группировками, в также наркокартелями и колумбийскими военными.

Пандемия также внесла свой вклад в гибель населения страны — вооруженные группы установили контроль над ситуацией и расстреливали нарушителей карантина. С начала этого года погибли более 100 человек, из них как минимум 30 жителей убили за нарушение.