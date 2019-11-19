Семь лет Зарайска

Семь лет назад подмосковный Зарайск мало чем отличался от далеких от столицы российских провинциальных городков. Старые детсады и больницы, пустующие земли, нехватка рабочих мест. Именно таким город увидел Андрей Воробьев во время своей первой рабочей поездки в качестве врио губернатора Московской области 19 ноября 2012 года. Как изменился Зарайск за прошедшие годы — в материале «360».

Рабочие места

Одна из самых серьезных проблем Зарайска в 2012 году — рабочие места и низкие зарплаты. От города до Москвы — три часа езды, и многие работали вахтовым методом, уезжая от семьи на несколько дней, а то и на неделю. К тому же вокруг города было много экономически мертвой земли: около 46% территорий в чьей-то собственности стояли без дела.

За последние семь лет ситуацию удалось изменить — помогло и то, что Зарайский район стал городским округом. Ежегодно появляются рабочие места: в 2013 их прибавилось 373, в 2014-2015 по 63, в 2016 — 131, в 2017 — 189, в 2018 — 225, а за 10 месяцев 2019 года — еще 124. «Заработала» и земля — за последние семь лет в сельхозоборот ввели 22355,73 гектара.

Андрей Воробьев с зарайскими рабочими в мае 2018 года

Выросла средняя зарплата: в 2012 году она составляла 20 153 рубля, в 2018 поднялась до 32 680, в то время как в 2019 — 34 500 рублей. Оклады повышали врачами и работникам образования. Так, в 2018 году педагоги стали получать больше на 31%, руководители детских садов — на 36%, а младшие воспитатели — на 110% по сравнению с заработком 2012 года.

Детский сад «Дюймовочка»

Другой проблемой Зарайска в 2012 году стало ужасное состояние детского сада № 3. «Мрачную „Дюймовочку“ я помню до сих пор», — признавался губернатор в 2018 году. Детсад не ремонтировали ни разу с момента строительства — целых 95 лет. Трещины заделывали родители и воспитатели. Кроме того, садик не мог вместить всех детей — был рассчитан всего на 50 воспитанников. В 2012 году в муниципалитете в детские сады не могли попасть 504 ребенка, которые ждали своей очереди.

Андрей Воробьев в детском саду «Дюймовочка» в Зарайске, 19 ноября 2012 год

Поначалу в здании хотели сделать капитальный ремонт, но проще оказалось построить новый детский сад. Новая «Дюймовочка» открылась в Зарайске в 2015 году. На строительство детского сада выделили более 141 миллиона рублей из бюджета Московской области, еще свыше 14 миллионов рублей — из средств самого Зарайска. Трехэтажное яркое здание в 3 тысячи «квадратов» возвели на месте старого всего за год. Сад принимает 120 детей, в штате 34 сотрудников. В саду есть физкультурный и музыкальный залы, столовая, медпункт, бассейн и компьютерный класс.

Старый и новый детский сад «Дюймовочка»

Строительство новых садов и ремонт старых в 2017 году помогли полностью избавиться от очередей в Зарайске. Одним из последних построенных стал детсад «Вишенка».

Детский сад «Вишенка» до и после ремонта

Центральная районная больница

Источник фото: телеканал «360»

В 2012 году в Зарайске проблемы были и в городской поликлинике — на врачей не хватало кабинетов, и сразу двум педиатрам приходилось ютиться вместе и принимать пациентов одновременно. Недоставало оборудования для диагностики и лечения, а последний ремонт делали почти полвека назад.

К 2019 году ЦРБ отремонтировали, она обслуживает уже 39 тысяч человек. Во взрослом, детском и стоматологическом отделениях появилось современное оборудование. До конца года начнет работать аппарат МРТ, и жители смогут обследоваться в родном городе — до этого ближайший аппарат находился в Рязани.

В ЦРБ уже есть 15 переносных комплексов ингаляционной терапии, электрокардиостимулятор, два монитора пациента, передвижной рентген-аппарат типа С-дуга. Их общая стоимость составила 15 миллионов рублей.

Зарайский элеватор

Элеватор ОАО «Зарайскхлебопродукт» — некогда одно из градообразующих предприятий — в 2012 году едва не закрылся. Из 17 подобных зернохранилищ в Подмосковье он был самым мощным. Несмотря на это элеватор работал в убыток и задолжал по кредитам 78 миллионов рублей. Изначально он должен был хранить больше 143 тысяч тонн зерна, но до 2012 года использовали лишь малую часть хранилищ — в них размещали не более 20 тонн зерна сразу.

В 2017 году в Зарайске открылся другой элеваторный комплекс, который очищает, сушит и хранит зерно. Он способен обрабатывать до 100 тонн в час. Всего хранилище способно принимать до девяти тонн собранного урожая. Все процессы по очистке и сушке зерна полностью автоматизированы — чтобы обслуживать элеватор, нужны всего три человека.

Комплекс, который можно считать образцовым по его технико-экономическим показателям, удалось построить в рекордно короткий срок — за 4,5 месяца. На его возведение потратили 110 миллионов рублей.

Старый и новый зарайские элеваторы

Благоустройство

За последние три года в городском округе Зарайск капитально отремонтировали 22 многоквартирных дома и более 120 подъездов. Жители аварийных зданий получили новые квартиры. По губернаторской программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2020 годы» построили семь многоквартирных домов, куда уже переехали десятки семей. Еще 37 семей расселят в новые дома до конца 2019 года.

Комплексно благоустроили 17 дворовых территорий — к марту 2019 года на шести из них установили современные детские игровые площадки.

Сейчас благоустраивают зону отдыха «Беспятовская роща». До конца 2019-го там закончат прокладывать инженерные сети для освещения и видеонаблюдения, проложат пешеходные дорожки у Ледового дворца и у входа в парк, а также установят детские площадки и навесы на берегу пруда. Второй этап благоустройства начнется в 2020 году — в роще появятся дорожки для прогулок, спортивные площадки и зоны отдыха.

Благоустройство коснулось и исторической части города. Речь идет о торговой площади и прилегающей к ней Красноармейской улице, которая была заложена еще при Екатерине II. Она объединяет ряд исторических объектов: торговую площадь, Гостиный двор, Троицкую церковь и водонапорную башню.

Там уже замостили тротуарной плиткой территорию вокруг водонапорной башни, а совсем скоро появится детская игровая площадка. Кроме того, уже проложили сети водоснабжения, газификации, электроснабжения и канализации.

На самой улице плитку, бордюры, опоры освещения, качели, урны и лавочки устанавливают прямо сейчас. Кроме того, там появится еще одна детская игровая площадка — она будет находиться возле жилых домов со стороны торговых рядов.

Большинство туристов приезжают в центр города, чтобы посмотреть главную историческую достопримечательность — Зарайский кремль. Его отреставрировали в 2018 году, к 100‐летию расположенного здесь музея‐заповедника. Для этого из бюджета области выделили 100 миллионов рублей. На эти же деньги у стен кремля проводят раскопки, ведь там находится Зарайская стоянка — древнейшие в Подмосковье поселения людей, живших здесь в период от 23 тысяч до 16 тысяч лет назад.

Всего с с 2014 года на комплексную научную реставрацию кремля потратили 150 миллионов рублей. И он этого достоин, ведь в музее собрана уникальная коллекция живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая.

Впереди — ЮНЕСКО

Источник фото: телеканал «360»

Зарайск становится все привлекательнее для туристов. Его жителей ждет много приятных изменений, но гости уже сейчас остаются под впечатлением от здешних мест.

«Я много где бывал, много что видел, но я был в восторге от Зарайска <…> Там есть все для того, чтобы стать главным местом в России», — говорил в этом октябре депутат Госдумы Вячеслав Фетисов после поездки в город.

Поэтому он решил обратиться в ЮНЕСКО, чтобы Зарайск вошел в список Всемирного наследия. Он уверен, что город достоин стать «общим достоянием всего человечества».