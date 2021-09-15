Командир ОМОНа искалечил новобранца в спарринге. Парень остался инвалидом, а силовика осудили лишь семь лет спустя

Экс-командир тюменского ОМОНа Владимир Бутра искалечил в спарринге новобранца Ивана Голинея. Молодой человек остался инвалидом, а виновного в этом спустя семь лет приговорили к колонии. По словам матери Голинея, ей уже все равно на решение суда, так как оно не вернет сыну способность ходить.

Иван Голиней проработал в полиции полтора года до того, как попал в спецподразделение. В ОМОНе физическую подготовку новобранцев проверяют с помощью спарринга. Для молодого человека тренировочный бой во время второй смены обернулся жестоким избиением.

Пострадавшего доставили в ведомственную поликлинику только спустя шесть часов, которые он пролежал в казарме. Парню не стали вызывать сразу скорую, в результате чего ему пришлось пройти через операцию, кому и семь лет реабилитаций. Сейчас Иван может говорить, писать и читать, но правая сторона его тела все еще парализована.

После избиения экс-командиру ОМОНа Владимиру Бутре дали четыре года условно, но он не согласился с решением суда. По завершению второго судебного процесса мужчина получил все те же четыре года, но уже в колонии общего режима. По словам матери Голинея, семье молодого человека уже все равно на наказание Бутры.

«Нам уже, честно говоря, все равно, посадят его или дадут четыре года условно. Если бы от этого зависело, что мой сын встанет и побежит, конечно, мы были бы и довольны, а так уже семь лет прошло и мы эту ситуацию уже отпустили», — сказала «360» Наталья Голиней.

Она добавила, что даже после первого заседания родственники не настаивали на ужесточении наказания для бывшего командира. Женщина подчеркнула, что хотела бы вплотную заниматься реабилитацией сына, а не бегать по судам. При этом она отметила, что в вопросе реабилитации удалось добиться большого прогресса.

Когда его только выписали из больницы, он был овощем, который не разговаривал, не ходил. Он все понимал, но отвечал на все пальцами. <…> На данный момент он очень хорошо стал разговаривать, может читать, печатать Наталья Голиней Мать пострадавшего

По ее словам, хотя бы маленького, но успеха, удается добиться после каждой реабилитации. На достигнутых успехах семья не намерена останавливаться и планирует продолжать помогать молодому человеку вернуться к прежней жизни.