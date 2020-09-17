Подъем сельского хозяйства и запрет Хэллоуина. Чем запомнились для Белгородской области 27 лет губернатора Савченко

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко объявил о своем уходе с поста главы региона, которым он руководил 27 лет. Агроном по образованию, он вывел в регион в лидеры сельскохозяйственной отрасли. Но также на его счету запреты празднования Хэллоуина и Дня святого Валентина, как чуждых праздников.

Уход из власти

Евгений Савченко объявил об уходе с поста губернатора в четверг, 17 сентября, на встрече с правительством региона. Он объяснил, что переходит в Белгородскую областную думу. Свое заявление о сложении полномочий он направил в адрес президента России Владимира Путина.

По данным пресс-службы администрации области, на первом заседании региональный парламент рассмотрит вопрос о назначении Евгения Савченко сенатором в Совет Федерации.

Если посмотреть на биографию Евгения Савченко, то политическую карьеру он начал довольно рано. После окончания Московской сельскохозяйственной академия имени Тимирязева он четыре года проработал сначала агрономом, а потом директором совхоза.

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Начиная с 1980 года он начал продвигаться по партийной линии. Начинал работать в райсовете, а закончил работником Министерства сельского хозяйства и продовольствия сначала РСФСР, а потом в Российской Федерации.

На пост исполняющего обязанности руководителя администрации Белгородской области он пришел в октябре 1993 года и остался на 27 лет. Это рекорд по времени в должности губернатора среди всех глав российских регионов.

Главные достижения

Евгений Савченко в конце 90-х годов выиграл свои вторые выборы он начал программу по оздоровлению сельского хозяйства региона. Он привлек в Белгородскую область крупные аграрные холдинги, которые вложили в развитие края более 20 миллиардов рублей, повысив рентабельность и скупив убыточные ранее предприятия. Это вывело Белгородскую область в число регионов-лидеров по социально-экономическим показателям.

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В 2007 году Савченко запустил госпрограмму «Семейные фермы Белогорья», объединившую более пяти тысяч фермерских хозяйств. В 2010 началась программа по восстановлению плодородия земель при помощи органических удобрений и микробиологических препаратов.

Благодаря успехам в аграрной сфере область спокойно пережила кризисы 2008 и 2014 годов. Экономика постоянно росла. Доходы от сельского хозяйства направлялись на строительство и промышленность. Поэтому на выборах Савченко всегда побеждал.

В 2007 году, когда глав регионов назначал президент, Савченко за год до окончания своего третьего срока поставил перед Владимиром Путиным вопрос о доверии. Российский лидер внес его кандидатуру в областной парламент в качестве губернатора. Депутаты тут же утвердили Савченко на посту губернатора.

2017 год. Владимир Путин осматривает макет завода по производству горячебрикетированного железа во время посещения предприятия АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» в Белгородской области. Источник фото: РИА «Новости»

Авторитарный хозяйственник?

За образом успешного хозяйственника Савченко скрывался достаточно авторитарный руководитель региона. И прославился он как борец за нравственность.

В 2002 году он ввел для старших классов школ Основы православной культуры. Родители учеников требовали отменить эти занятия, но успеха так и не добились. В 2004 году в области стали штрафовать за мат. За публичную брань нужно было платить от 500 до 1,5 тысяч рублей.

В 2010 году стало известно, что власти Белгородской области выпустили специальную методичку «по обеспечению духовной безопасности». Документ направили в школы, вузы развлекательные заведения. Им рекомендовали не отмечать День святого Валентина и Хэллоуин. Кафе, рестораны и клубы просили не устраивать концертов групп, играющих тяжелую музыку.