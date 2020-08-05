Селитра оказалась чуть слабее тротила. Что привело к взрыву в порту Бейрута

Власти Ливана активно разбираются в причинах взрыва в порту Бейрута и изучают владельца судна с аммиачной селитрой. Что именно заставило ее сдетонировать, пока не известно. Но по всему миру уже высказывают предположения, а Дональд Трамп уверен, что это было нападение.

Высший совет по обороне Ливана провел заседание, на котором стало известно, что к ЧП может быть причастен житель Хабаровска Игорь Гречушкин, передает сайт LBCI. Именно ему принадлежало судно Rhosus, на борту которого произошел взрыв. Телеканал со ссылкой на органы безопасности отметил, что причиной взрыва стали сварочные работы.

При этом премьер-министр Ливана Хассан Дияб сказал, что селитра рванула не на борту судна, а на складе в морском порту. И причиной этому стало ненадлежащее хранение вещества, которое находилось там с 2014 года.

Rhosus стоит в Бейруте с сентября 2013 года и никуда не ходит. Семь лет назад судно причалило из-за неполадок на борту. Его проверили, но запретили выходить из порта.

Изначально план экипажа заключался в перевозке 2750 тонн селитры из Батуми в Мозамбик. В 2013-м Rhosus остановился, а в 2014 году весь груз конфисковали, отправив на склад на 12-м причале порта Бейрута. Селитру должны были утилизировать. С тех пор Rhosus стоял у берегов Бейрута — за этим следил сайт Marine Traffic.

Однако на самом судне осталось некоторое количество селитры, из-за чего ливанские власти поручили четырем морякам ждать сменного экипажа.

Владельцем судна, по словам работавших на Rhosus моряков, был бизнесмен Игорь Гречушкин. Они отметили, что он обанкротился и бросил судно, а юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, которое ходило под молдавским флагом.

Капитан Rhosus сказал агентству Nation News, что во взрыве виноваты власти Бейрута. Борис Прокошев считает, что они хотели нажиться на владельце и получить с него деньги. Именно поэтому власти не выпускали судно и почти год держали экипаж в плену.

«Надо было отпустить нас в любой порт, где нет террористической опасности, и мы могли бы нормально выгрузиться и продать по дешевке это удобрение в сельскохозяйственные предприятия. Но они из-за своей жадности не выпускали судно из порта, надеясь получить с хозяина деньги», — сказал Прокошев.

Альтернативные причины

В истории со взрывом тут же разглядели политический и террористический подтексты. Практически сразу появилась версия, что взрыв устроил Израиль. Это тут же опроверг министр иностранных дел страны Габи Ашкенази, отметив, что Израиль не имеет никакого отношения к случившемуся в Ливане. Более того, Израиль предложил «отложить конфликт» стран и направить гуманитарную и медицинскую помощь, передает DW.

СМИ не исключили версию теракта, потому что в Ливане находятся основные силы террористической организации «Хезболла». Независимый военный эксперт, специалист по Ближнему Востоку Юрий Лямин сказал «Московскому комсомольцу», что в стране очень нестабильная обстановка, поэтому теракт не исключен.

«Так что я не исключаю, что, вполне возможно, взрыв был организован какими-то противоборствующими силами для дестабилизации внутренней обстановки. Однако чтобы специально организовать такого масштаба взрыв, туда нужно было завозить гигантские объемы взрывчатки», — сказал Лямин.

У президента США Дональда Трампа тоже появилась своя версия причин взрыва. Он уверен, что это была «чудовищная атака». Кто ее совершил, американский лидер не сказал, но отметил, что такие выводы разделили и его генералы.

«Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами, они, похоже, считают так же. Это не было что-то вроде какого-то производственного взрыва. Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба», — сказал Трамп, передает RT.

Искр недостаточно

«360» попросил бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина проанализировать взрыв в Бейруте.

Специалист оценил мощность взрыва, из-за которого разнесло часть города. 2750 тонн аммиачной селитры эквивалентно примерно двум тысячам тонн тротила.

Никулина смутила версия со сварочными работами. Он посчитал, что несколько искр вряд ли бы нанесли такой урон.

Чтобы она (селитра — прим. ред.) так взорвалась, искр, конечно, недостаточно. Тут должен быть детонатор Игорь Никулин.

Собеседник «360» разделил мнение ливанских властей по поводу взрыва именно селитры. Он отметил, что для горения селитры характерен красный цвет, так как получается диоксид азота. Его еще называют «лисий хвост».

Никулин отметил, что после взрыва в воздухе осталось много токсичных веществ. Причем не столько от селитры, сколько от старых зданий, которые разрушились. Они строились в 50–60-е годы с использованием асбеста.

Селитра как компонент бомбы

Технический директор группы компаний «ЮПХ» Алексей Шабля поделился с «360», что аммиачная селитра — основной компонент большинства как промышленных, так и самодельных взрывчатых веществ.

Подавляющее большинство как промышленных, так и, к сожалению, террористических взрывов в мире производится составами, в основном состоящими из аммиачной селитры Алексей Шабля.

Если рассматривать одну из версий властей Ливана о неправильном хранении, то селитра действительно могла взорваться сама. Ведь ненадлежащее обращение с ней делает вещество крайне взрывоопасным.

Произошедшее в Бейруте унесло жизни более 100 человек. Больницы переполнены, а некоторые жители остались без домов. «360» узнал у россиян в ливанском городе, что там происходит.