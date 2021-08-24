Из-за ливней в Дагестане начались стихийные бедствия. Но если Краснодарский край ушел под воду, то на Кавказе главную опасность представляют сели. Потоки воды и грязи смывают с улиц машины и строения, а в Карадахской теснине туристы оказались в водной ловушке. Не менее пяти человек пропали без вести.

В горах Дагестана из-за сильных дождей начали сходить сели. В Левашинском районе потоком унесло «Газель», где находился 52-летний мужчина. Автомобиль нашли ниже по течению, а водитель пропал без вести. Сейчас его ищут спасатели. В том же районе селевым потоком унесло еще одну машину. В ВАЗ-2107 была 52-летняя женщина и 20-летний юноша. Их также пока не нашли, сообщает МЧС.

Дороги в Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском, Курахском районах оказались размыты. Специальные службы уже занимаются восстановлением.

В ущелье Карадахская теснина потоками воды заблокировало 30 туристов, среди них 10 детей. Спасатели вместе с местными жителями сумели вывести их из ловушки, но два человека — 35-летний москвич и 37-летний петербуржец — пропали без вести. Предположительно, их унесло течением. Поиски продолжаются.

Также в Левашинском районе республики почти тысяча домов и более 4,5 тысячи человек остались без газа — сход селя повредил газопровод, сообщили РИА «Новости».

Опасность селей

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов объяснил «360», что сель — это мощный грязекаменный поток, который образуется преимущественно из-за сильных осадков. Наибольшую опасность представляет то, что скорость схода селей очень велика. Стихия сметает все на своем пути — от людей и машин до деревьев и строений.

Человек, который оказывается даже в небольшом селе, погрязает в камнях, кусках деревьев, грязи — очень тяжело оттуда выбраться. Эта масса превращает автомобили в груду металла Эдуард Халилов.

У человека в большом селе шансов выжить практически нет — даже от деревьев остаются одни щепки. К тому же одной из опасных особенностей селей, как рассказал Халилов, является их неоднородность. И когда эта колоссальная масса притормаживает, она уплотняется и затвердевает.

Помимо схода селей, уверен эксперт, есть и вторичные опасные факторы. Например, сель может повредить линии электропередачи, и многотысячные населенные пункты останутся без электричества. Именно такая ситуация произошла с газопроводом одной из дагестанский деревень.

Причем из-за непогоды, которая чаще всего и вызывает сход селей, гуманитарная помощь может оказаться затруднена. Отрезанным от цивилизации людям могут просто не успеть доставить необходимые припасы — воду, провизию и так далее, не говоря уже непосредственно об эвакуации людей.

Как спастись?

Эдуард Халилов подчеркнул, что люди, живущие в горных районах, должны всегда особенно внимательно следить за погодными условиями и быть готовыми к срочной эвакуации. Прежде всего у каждого должен быть собран тревожный рюкзак. Крайне важно, чтобы в домах у людей были запасы питьевой воды, еды, свечей, фонарей и теплой одежды, потому что спасательная операция может затянуться.

«Люди должны стараться быть максимально бдительными и осторожными, потому что нет каких-то гарантий, что человек останется жив, попав в сель, даже если он все знает и условно готов: погибают самые разные люди, так как природа никого не пощадит», — уверен эксперт.

Кроме того, люди должны знать безопасные места, куда они могут отступить, — такую информацию предоставляет МЧС.

Спасатель и альпинист Александр Гофштейн добавил, что, попав в сель, можно попытаться спастись, но гарантий все равно нет — без специальных тренировок это очень сложно. Тем не менее несколько советов все же есть.

Нужно переворачиваться на спину и плыть ногами вперед, чтобы все препятствия — камни и прочее — встречать ногами, а не головой, чтобы волна сзади приподнимала и давала дышать. Но продержаться в такой воде долго тоже невозможно — она очень холодная Александр Гофштейн.

Гофштейн добавил, что основная цель в такой ситуации — как можно быстрее выбраться из потока и попасть на берег. В целом же при сильной непогоде лучше покинуть районы, в которых есть риск схода селей.