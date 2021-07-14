Попытка сделать эффектное селфи во время грозы обернулось для британцев попаданием молнии. Специалисты уверены, что включенный телефон может спровоцировать удар, поэтому лучше его не использовать.

Молния попала в троих британцев пока они делали селфи, сообщила «Би-би-си». Две сестры и брат укрывались под деревом во время проливного дождя и решили сделать совместное фото. Пока они фотографировались, в них ударила молния.

Британцы остались живы, но получили ранения. У старшей сестры ожоги живота и бедра. А у другой девушки на теле остались следы, похожие на молнии.

Похожий случай недавно произошел в Индии, где попытка сделать эффектное селфи закончилась смертью. Несколько людей взобрались во время дождя на сторожевую башню ради красивого кадра. В итоге 16 человек погибли и еще больше получили ранения из-за удара молнии. По сообщениям полиции, среди погибших было много молодых людей.

Почему бьет молния

Эксперт по безопасности, начальник СПСО спасательной службы российского Красного Креста Александр Старостин объяснил «360», что молния поражает в том случае, когда человек не соблюдает правила техники безопасности при нахождении внутри грозового фронта.

Люди либо пытаются укрываться под одиноко стоящими деревьями, либо под высоко торчащими конструкциями Александр Старостин.

Схожей точки зрения придерживается и эксперт по выживанию Эдуард Халилов. По его мнению, люди становятся жертвами молнии из-за несоблюдения правил.

«Люди не понимают, что в случае непогоды надо быстрее искать укрытие, а не стоять возле больших деревьев и камней, потому что все эти элементы являются приемниками молний», — объяснил Халилов.

Но для попавших под ливень с грозой есть и хорошие новости. По словам заместителя директора Департамента оперативного управления чрезвычайными ситуациями России Андрея Легошина, вероятность попадания молнии в человека мала, но чтобы ее избежать, нужно не пренебрегать правилами.

«Не купаться во время грозы, не находиться на открытом поле, не ходить с железными палками в руке», — отметил Легошин.

Александр Старостин также добавил, что люди довольно часто выживают после удара молнии. По его словам, для наступления летального исхода должна произойти достаточно большая совокупность факторов. Если поражения были недостаточно сильными, то люди выживают после встречи с грозой.

Селфи при грозе

Мнения специалистов относительно опасности включенных телефонов во время грозы разделились. Андрей Легошин убежден, что работающий гаджет не притянет к себе молнию. Но Александр Старостин объяснил, что это может быть одним из факторов попадания в человека электрического разряда.

Это один из факторов, который может спровоцировать появление электрического разряда, но для этого нужна совокупность других факторов. Должны создаться условия, чтобы электрический разряд произошел в данный момент в данном месте Александр Старостин.

А Эдуард Халилов отметил, что уже были случаи, когда люди пытались позвонить либо снимали что-то на телефон и молния попадала в них.

«Рекомендуется все железные элементы оставлять в стороне и уходить без них. Потому что все они могут так или иначе быть молниеприемниками, и лишний раз лучше не рисковать», — объяснил Халилов.