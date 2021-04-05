Сельдь массово выбросилась на берег на Сахалине. В этом увидели хороший знак

На юго-западном побережье Сахалина выбросило тысячи рыб. По словам специалистов, такие случаи нередки и происходят не по вине человека.

В воскресенье берег Сахалина засыпало тихоокеанской сельдью. Но этот случай не связан с природными проблемами. По словам руководителя «Экологической вахты Сахалина» Дмитрия Лисицына, такое случается, когда сельдь идет на нерест. При плотном подходе рыба начинает выбрасываться на побережье.

Такое на первый взгляд странное поведение говорит о восстановлении популяции сельди. Раньше, по словам эколога, с этим были проблемы.

На соседней Камчатке никто не заметил выброшенных на берег рыб.

Как рыба оказалась на берегу

Руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын объяснил, что рыба подплывает для нереста к берегу, где есть заросли зостеры.

Такие заросли растут в области литорали — в зоне, которая в сильный отлив осушается почти полностью Дмитрий Лисицын.

Когда подходит большой косяк рыб, то передовые отряды, подошедшие близко к берегу, попросту не успевают вернуться. «Если же начинает штормить, то очень часто часть рыбы выбрасывается на берег или ее забрасывает чуть дальше — на более мелководную часть», — добавил Лисицын.

По словам эколога, сельдь отличается от большинства видов тем, что очень чувствительна к нехватке кислорода, поэтому быстро обессиливает на берегу.

Такой случай уже не первый. Доктор биологических наук Алексей Орлов рассказал, что в течение последних трех лет несколько километров берегов были усеяны рыбой.

По мнению Дмитрия Лисицына, такие аномалии косвенно свидетельствуют о том, что косяки рыб стали более массовыми. Он рассказал, что сахалино-хоккайдское стадо было продуктивным в XIX веке и первой половине XX века.

«Годовой вылов достигал порой 800 тысяч тонн, а иногда миллиона», — добавил эколог.

Но из-за такого хищного промысла рыба не могла нереститься в нормальном объеме. Лисицын также отметил, что шансы на выживание у выброшенных на берег рыб нет, но это не приведет ни к чему плохому, так как рыба остается в экосистеме.

Выбросы рыбы на берег иногда происходят и из-за деятельности человека. Биолог Алексей Орлов объяснил, что зачастую в этом виноваты геолого-разведывательные работы.

«Деятельность человека в акватории может негативно сказаться на популяции рыб», — добавил Орлов.

Выброшенные на берег

Морские животные и рыбы часто оказываются выброшенными на берегу. Это может вызвать как беспокойство, так и интерес у ученых.

В прошлом году у берегов австралийского острова Тасмания нашли несколько сотен китов-пилотов, застрявших на мелководье. Спасатели попытались спустить животных с мели, однако несколько китов все же погибли. Биологи не нашли причину, по которой киты массово выбросились на берег.

В 2011 году на берегу Красного моря в Египте обнаружили 11 мертвых дельфинов. Их нашли в районе полосатых коралловых рифов. Эксперты посчитали, что животные заплыли на мелководье, пока искали пищу, но из-за отлива вернуться обратно не смогли.

Иногда из воды выбрасываются необычные рыбы, которых так просто не встретишь. Такой случай произошел в Калифорнии, где на берег выбросился сельдяной король длиной почти четыре метра. Именно эту рыбу моряки раньше называли «морским змеем».

Удивительную рыбу обнаружили группа студентов и научный руководитель, а чтобы переместить рыбу, понадобилось 16 человек. «Морского змея» в дальнейшем доставили для исследований в научную организацию.